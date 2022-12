Offerta pazzesca, così la Serie A perde il gioiello mondiale

Svolta in arrivo per una delle stelle protagonista nel Mondiale in Qatar: proposta da capogiro, niente Serie A

Francia-Marocco, di scena questa sera, chiuderà le semifinali stabilendo chi si giocherà la Coppa del Mondo domenica contro l’Argentina di Messi e compagni. Numerose le sorprese che la rassegna in Qatar ha regalato: a partire dallo stupefacente Marocco.

Dal decisivo 2-0 al Belgio nel Gruppo F fino a Spagna e Portogallo: la squadra guidata dal Ct Regragui è la vera sorpresa di questo Mondiale. In attesa di provare il ‘miracolo’ da vera outsider contro i favoriti della Francia, il calciomercato è pronto ad accogliere già a gennaio numerose voci per una delle stelle indiscusse della nazionale marocchina. Si tratta di Azzedine Ounahi, centrocampista e trequartista classe 2ooo titolare inamovibile per Regragui. Il 22enne ha attirato su di sè un interesse importante da parte di diversi club, italiani e non solo. E secondo quanto riporta ‘Mundo Deportivo‘, a gennaio il talento di Casablanca potrebbe cambiare casacca. A lui pensa il Barcellona, che ci proverebbe ma senza aste mentre la pista calda parrebbe quella che porta in Premier League. Perchè il quotidiano spagnolo sottolinea come sia il Leicester il club più vicino, realmente convinto di poter accaparrarsi il gioiello dell’Angers già nelle prime settimane del 2023.

Ounahi in Premier League: proposta irrinuciabile

Azzedine Ounahi potrebbe diventare un giocatore del Leicester, nel mese di gennaio. I ‘Foxes’ hanno pronta una proposta in grado di sbaragliare la concorrenza, anche delle italiane, davvero da capogiro.

Ben 45 milioni di euro da offrire all’Angers, con cui Ounahi è sotto contratto fino al 30 giugno 2026 (è approdato un anno e mezzo fa dall’US Avranches). Il Leicester sembrerebbe, quindi, in pole position per portarsi a casa il 22enne che è stato recentemente accostato proprio alle italiane: Milan, Inter e Juventus dovranno dunque farsene una ragione. A certe cifre, infatti, è assolutamente improbabile che le big di Serie A possano accodarsi al club inglese per strappare Ounahi in vista di gennaio.