Il gioiello in cambio dell’erede di Alex Sandro: Allegri perplesso

Una delle note più liete del controverso avvio di stagione della Juve potrebbe essere scambiato con un laterale sinistro

Nel difficile cammino in campionato della squadra bianconera – peraltro protagonista di una disastrosa campagna europea, con ben 5 sconfitte su 6 gare di Champions League – ha brillato la stella di un giovane prodotto della Cantera. La Juventus Next Gen è un ottimo serbatoio di talenti, dal quale ogni tanto esce qualche giocatore lanciato in prima squadra o per necessità – a causa dei tanti infortuni che hanno falcidiato la Juve – o perchè davvero già pronto per fare la sua parte a certi livelli.

Il caso di Samuel Iling-Junior è emblematico. Entrato al posto di Kostic mentre la nave bianconera stava affondando a Lisbona sotto i colpi del Benfica, che stava vincendo 4-1, il classe 2003 ex Chelsea ha cambiato il match. Prima l’assist per il gol di Milik, poi la compartecipazione sul 3-4 di Weston McKennie. Pochi giorni dopo, a Lecce, un altro assist, stavolta per il bel gol di Nicolò Fagioli, altro prodotto del laboratorio Next Gen. Fermato nelle ultime settimane da un infortunio, l’esterno ha da poco rinnovato il suo rapporto col club bianconero fino al 2027. Qualcuno però, già si era accorto di lui.

Il Benfica chiede Iling Junior per Grimaldo: Allegri non è convinto

Proprio il Benfica, la squadra che per prima ha potuto testare sul campo, a proprie spese, il talento inglese, avrebbe bussato alla porta del club italiano in vista di un tesseramento della perla bianconera. Sul piatto il club lusitano, consapevole delle lacune lamentate dalla Juve in determinate zone di campo, ha messo sul piatto il terzino Alex Grimaldo, già cercato da Allegri per la corsia di sinistra e anche in scadenza di contratto a giugno. Il possibile scambio però, lascia più che perplesso il tecnico toscano per vari motivi.

La nuova politica di mercato della Juve, dettata dai noti problemi di bilancio, esclude quasi a priori la rinuncia ai giovani talenti cresicuti in casa. Allegri vuole poi verificare da vicino i progressi di un ragazzo che ha letteralmente strabiliato nelle sue prime uscite. Vero è che un profilo come Grimaldo sarebbe perfetto per raccogliere l’eredità di Alex Sandro, ma il fatto che lo spagnolo vada in scadenza a giugno potrebbe prevedere una trattativa indipendente per il suo arrivo alla Continassa.