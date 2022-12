Ronaldo mette nei ‘guai’ il Milan: Leao va via subito!

La partenza di Ronaldo dallo United potrebbe portare il Manchester a puntare subito su Rafael Leao, attaccante esterno del Milan di Stefano Pioli. Le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Il Portogallo ha vissuto un Mondiale fatto di qualche chiaro e tanti scuri. La nazionale lusitana, che è arrivata fino ai quarti di finale prima di cadere sotto i colpi del Marocco di Regragui, si è esaltata in particolare agli ottavi contro la Svizzera di Yakin, per poi però soccombere al turno successivo.

A catalizzare però tutto il cammino mondiale del Portogallo c’è stata la vicenda legata a Cristiano Ronaldo. Il fenomeno attualmente svincolato dopo la polemica feroce con il Manchester United ha iniziato l’avventura da titolarissimo ed assoluto protagonista, basti pensare alla vittoria con il Ghana siglata da una sua rete, ma è presto diventato una comparsa e, soprattutto, una figura troppo ingombrante all’interno dello spogliatoio della nazionale portoghese. Una situazione decisamente pesante che va ad abbinarsi all’addio ai Red Devils da parte di CR7 che è ora alla ricerca di una nuova squadra, così come lo United è a caccia di un nuovo esterno offensivo, che magari potrebbe proprio arrivare dalla rosa del Portogallo a disposizione di Fernando Santos. Stiamo parlando di Rafael Leao, riserva di lusso in Qatar e stella del Milan di Stefano Pioli nel campionato italiano di Serie A.

Calciomercato, lo United vira su Leao?

La partenza di Cristiano Ronaldo potrebbe quindi mettere nei guai il Milan di Stefano Pioli. Sì perché il Manchester United, così come Chelsea e PSG, avrebbe messo gli occhi su Rafael Leao già per la finestra di calciomercato invernale.

L’asso portoghese, alle prese con un complicatissimo rinnovo di contratto proprio con la società rossonera, è in scadenza nel 2024 e la prospettiva di un approdo in Premier League nel prossimo futuro non è assolutamente da scartare. La valutazione è altissima, almeno sui 100 milioni di euro, ma molto dipenderà anche dalle offerte che arriveranno visti i termini contrattuali attualmente in essere fra Leao ed il Milan di Maldini.