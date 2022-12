Svolta Ronaldo, ritorno inaspettato: si allena già con la squadra

Possibile svolta nel futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese cerca squadra ma si sta già allenando nel centro sportivo di un club

Il futuro di Cristiano Ronaldo verrà presto deciso. L’attaccante deve ancora smaltire, ovviamente, la delusione Mondiale con il Portogallo, eliminato ai quarti di finale dal Marocco. Le diverse volte che Santos ha deciso di lasciarlo in panchina sicuramente hanno influito sul suo morale, ma CR7 sappiamo bene che non è uno che si arrende facilmente.

Dopo il divorzio dal Manchester United Ronaldo deve ancora decidere se rimanere in Europa, cercando un club che possa permettergli di giocare ancora la Champions League, oppure accettare l’offerta monstre del club arabo Al-Nassr. Proprio oggi arriva la svolta per CR7: si allena già con un club.

Il Real Madrid accoglie Ronaldo: si allena a Valdebebas

Un anno sicuramente da dimenticare per CristianoRonaldo quello che sta per terminare. Il ritorno al Manchester United si è trasformato in un incubo e una settimana prima del Mondiale ha deciso di separarsi dai ‘Red Devils’. Poi proprio nel Mondiale è arrivata la delusione per le tante panchine e l’eliminazione del Portogallo ai quarti di finale.

Per Ronaldo però sarà proprio il caso di dire anno nuovo, vita nuova. Infatti CR7 dovrà trovare un nuovo club in cui giocare, con l’offerta dell’Al Nassr che fa ovviamente gola. Secondo quanto riportato da ‘Relevo’ però Cristiano Ronaldo si starebbe allenando a Valdebebas, il centro sportivo del Real Madrid. Questo non significa che tornerà nei ‘Blancos’, ma solo che gli è stato concesso il permesso di allenarsi in un campo diverso da quello della prima squadra. Però nel calcio mai dire mai.