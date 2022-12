Orsic spietato, la Croazia è la terza classificata in Qatar: Marocco a testa alta

La Croazia batte il Marocco e conquista il terzo posto ai Mondiali in Qatar: succede tutto nel primo tempo

La Croazia liquida il Marocco ed è la terza classificata dei Mondiali in Qatar: esce a testa alta la selezione africana guidata dal commissario tecnico Regragui.

Tante emozioni e intensità alta nella finale per il terzo posto tra Croazia e Marocco. Ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo è la selezione di Zlatko Dalic, grazie a due gol realizzati nel corso della prima frazione di gioco.

A sbloccare il risultato, dopo appena sette minuti di gioco, è proprio la Croazia con Gvardiol che sfrutta alla perfezione una spizzata di Perisic su suggerimento di Majer colpendo di testa e infilando la sfera alle spalle di Bonou. Il Marocco è ferito, ma non morto: passano due minuti e pareggia i conti con Dari, in gol sugli sviluppi di un calcio di punizione. Batte Ziyech, Majer è impreciso nel disimpegno e regala la sfera a Dari che di testa non sbaglia da due passi.

Croazia-Marocco: risultato e tabellino

Col passare dei minuti entrambe le squadre creano pericoli, fino al 42′ quando la Croazia si riporta in vantaggio con Orsic che batte Bonou con una precisissima parabola che sfiora il palo su assist di Livaja dopo un errore di El Khannouss. È il gol che vale alla Croazia il terzo posto ai Mondiali in Qatar.

CROAZIA-MAROCCO 2-1

7′ Gvardiol, 9′ Dari, 42′ Orsic