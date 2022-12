Nuovo assalto a Skriniar: soldi e contropartita a sorpresa

Nuovo assalto della big a Milan Skriniar: soldi e contropartita che mettono in difficoltà l’Inter

L’Inter si prepara alla ripresa del campionato e Simone Inzaghi aspetta di riavere la rosa al completo al termine del Mondiale che vede impegnato Lautaro Martinez nella finale contro la Francia.

Intanto i nerazzurri sono a lavoro anche in chiave mercato per rinforzare la squadra già a gennaio ma anche per proteggere i propri big. Uno di questi è Milan Skriniar, uno dei principali obiettivi delle big europee e che già in estate è stato a un passo dall’addio. Il difensore slovacco era stato vicino al Paris Saint-Germain che adesso sembra voler fare un nuovo tentativo e potrebbe mettere l’Inter spalle al muro.

Inter, il Psg non molla Skriniar e offre Bernat

Il Paris Saint-Germain è pronto a puntare nuovamente Skriniar, cercando di convincere l’Inter a livello economico e per fare questo il club parigino ha già un piano.

Il PSG starebbe pensando di inserire nella trattativa Juan Bernat, terzino sinistro classe ’93. L’Inter ha bisogno di un rinforzo in quella zona di campo, soprattutto in caso di cessione di Robin Gosens e potrebbe valutare la contropartita del Paris. Lo spagnolo Bernat ha vestito maglie importanti in carriera, dal Valencia al Bayern Monaco, fino al PSG e per i nerazzurri potrebbe rappresentare una soluzione valida. Per incastrare tutto a gennaio, però, servirebbe il rinnovo di Skriniar in tempi brevi. Al momento l’affare rimane molto complicato.