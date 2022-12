Blitz e sorpasso: niente Inter, firma con l’altra squadra di Serie A

Il club nerazzurro sarebbe stato scalzato dal piedistallo da un’altra realtà italiana, ora è in gioco la doppia alternativa su cui sarebbe forte anche la Juventus

Non si tratta propriamente di un’urgenza, ma l’Inter ha bisogno di capire a fondo come andrà a finire la questione legata alla permanenza di Robin Gosens. L’esterno sinistro, già nella passata sessione estiva marcato stretto dal Bayer Leverkusen con cui sono stati intrapresi alcuni contatti conoscitivi, potrebbe infatti tornare a far parlare di sé ancora una volta sul mercato con un pizzico di convinzione in più.

In quest’ottica, Simone Inzaghi perderebbe dunque un importante pezzo lungo la corsia esterna sinistra. Sebbene il tedesco non abbia dimostrato di meritarsi pienamente la maglia nerazzurra per via delle poche occasioni avute nel corso di questo annetto risicato, resta pur sempre un vuoto da coprire. Al suo posto la dirigenza nerazzurra ha pensato a qualche alternativa di rilievo, ma sembrano essere tutte strade praticabili soltanto al termine della stagione regolare.

Calciomercato Inter, senza Vazquez è tutto da reinventare

Come raccontato dai colleghi di ‘calciomercato.it‘, Marotta aveva inizialmente posto l’attenzione sul profilo del giovane Jesus Vazquez di proprietà del Valencia.

Il calciatore, tuttavia, è stato visionato in presa diretta da Emiliano Moretti, dirigente del Torino. La società granata adesso sembrerebbe intenzionata a tentare l’affondo a gennaio. Non sono ancora chiare né le modalità di trasferimento né i costi relativi all’operazione, ma lo scenario potrebbe certamente cambiare i piani dell’Inter. E non solo. Anche la Juventus, sua concorrente, avrebbe da stravolgere qualche carta. Se i nerazzurri potrebbero infatti fiondarsi sull’esterno nigeriano Ola Aina, ai bianconeri spetterebbe il terzino portoghese Grimaldo in uscita dal Benfica.