Cinquanta milioni per strapparlo al Napoli: tentazione bianconera

Il mondiale in Qatar che si è tenuto in questo mese, ha dato modo alle società di iniziare a programmare il proprio calciomercato, non solo quello invernale ma anche per l’estate in vista della prossima stagione.

Una squadra molto attiva in questo senso è il Newcastle, che ha intenzione di rinforzare la rosa a disposizione del mister Eddie Howe. Gli inglesi stanno già guardando alla prossima stagione, sopratutto per quanto riguarda possibili acquisti nel reparto offensivo. Proprio per quanto riguarda l’attacco, la società sembra avere le idee ben chiare sul calciatore da provare a regalare al tecnico.

Il Newcastle fa sul serio per Kvara: pronti 50 milioni

Come detto, il Newcastle sta già iniziando a programmare la prossima stagione, cercando di ingaggiare calciatori di qualità da inserire in rosa.

Stando a quanto riporta il quotidiano Times, infatti, gli inglesi sembrano decisi a fare sul serio per Khvicha Kvaratskhelia, ala georgiana classe 2001 del Napoli. Il calciatore si è reso protagonista di una fantastica prima parte di stagione con i partenopei, mettendo a segno otto reti e servendo dieci assist tra campionato e Champions League, per un totale di 17 partite giocate. Il Newcastle sembrerebbe pronto a mettere sul piatto circa 50 milioni di euro per assicurarsi il classe 2001, ma la sensazione è che un’offerta cosi bassa il Napoli difficilmente la prenda in considerazione. Questa ottima prima parte di stagione, non è passata inosservata agli occhi dei grandi club europei, che stanno costantemente monitorando la situazione. Gli azzurri, difficilmente si priveranno del loro talento, a meno di offerte importanti. Nonostante manchi tutta la seconda parte di stagione ancora da disputare, Kvaratskhelia si appresta già ad essere l’uomo del prossimo mercato estivo.