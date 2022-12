80 milioni, Vlahovic se ne va subito: erede low cost

Il calciomercato della Juventus può riservare enormi sorprese già nel mese di gennaio: occhio a Vlahovic e al possibile sostituto del bomber serbo

La Juventus pianifica il futuro e, in tal senso, un nome di assoluto valore potrebbe dire addio lasciando un pesante vuoto nell’attacco di Allegri. Arrivano le parole che spaventano il popolo bianconero: Dusan Vlahovic verso la cessione nel mese di gennaio.

Ai microfoni di ‘Radio Bianconera’ ha parlato il giornalista di ‘Mediaset’ Gianni Balzarini, trattando diversi temi. Primo tra tutti il calciomercato: “Non mi aspetto niente, al massimo che venga fatta qualcosa sugli esterni ma poca roba, vista la situazione vissuta dalla società”. Sui possibili addii, invece, il noto giornalista fa tremare il popolo bianconero con il nome di Dusan Vlahovic che continua a far discutere in vista dell’anno prossimo. Dalla pubalgia che sta frenando la crescita del serbo alle tante pretendenti che già in passato ci hanno provato e potrebbero ritentare già nel mese di gennaio. “Stiamo attenti al capitolo uscite“, ha detto Balzarini, “Anche di una certa rilevanza, da gennaio in poi. Ogni riferimento a Vlahovic non è casuale”. E lo scenario in vista di gennaio può quindi vedere la partenza, per circa 80 milioni, ad un anno dal suo approdo nella Torino bianconero.

Via Vlahovic, arriva subito Depay

Via Vlahovic, 80 milioni nelle casse della Juventus (su di lui Bayern Monaco e le big di Premier League) e già nelle prime settimane dell’anno nuovo potrebbe arrivare un nuovo attaccante pronto a non far rimpiangere l’ex centravanti della Fiorentina.

Ed il nome giusto, a costi decisamente abbordabili per la ‘Vecchia Signora’, è quello di Memphis Depay. Già accostato con insistenza alla Serie A, l’olandese non rientra nei piani di Xavi e la prova è certamente il contratto in scadenza al termine dell’attuale stagione. Il classe ’94, con soli 680′ giocati in Catalogna, potrebbe dunque salutare il Barcellona: per un indennizzo simbolico, circa 2-3 milioni di euro, potrebbe vestirsi di bianconero già nel prossimo mercato invernale. In attesa di sapere i movimenti più corposi, in estate, visto che la Juventus sembra intenzionata a cambiare tanto a partire dal 2023/24.