Il Milan sfida Juve e Inter: lo porta Ronaldo

Il Milan sfida Juventus e Inter per il gioiello spagnolo: lo porta Ronaldo Il Fenomeno

Il calciomercato è già entrato nel vivo in vista della prossima sessione invernale e si prospetta uno scenario a tre tra Inter Juventus e Milan.

Inter e Juve sono a caccia di un terzino destro e stanno seguendo diversi profili, tra cui anche il difensore spagnolo classe 2004 Ivan Fresneda. Attuale giocatore del Real Valladolid, il diciottenne madrileno ha firmato ad agosto il primo contratto professionistico della sua carriera. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, Fresneda è già in pianta stabile nella Spagna U19 e ha già attirato l’attenzione della Serie A, in particolare di Inter e Juventus.

Il Milan si inserisce per Fresneda

Juve e Inter, però, non sono le uniche squadre di Serie A ad aver puntato il talento spagnolo classe 2004. Ad inserirsi nella corsa potrebbe essere il Milan.

I rossoneri hanno ottimi rapporti col presidente del Valladolid, Ronaldo, ma soprattutto sono alla ricerca di un terzino destro, vista l’emergenza in quel reparto. Spesso Pioli ha dovuto adattare Kalulu a destra, in assenza di Calabria. Dest, invece, terminerà il prestito a giugno e al suo posto potrebbe arrivare proprio Fresneda, un altro giovanissimo che potrebbe fiorire in un club come il Milan.