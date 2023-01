HIGHLIGHTS | Caldirola beffa l’Inter e la Juventus sorride

Le reti di Darmian e Lautaro Martinez illudono l’Inter che non riesce a battere il Monza: beffa nel finale per i nerazzurri

Vittoria sfiorata per l’Inter di Simone Inzaghi che non risponde alla Juventus. Il gol di Caldirola pareggia i conti in pieno recupero allo U-Power Stadium

Inter ©LaPresseDopo appena dieci minuti l’Inter è già in vantaggio grazie alla zampata vincente di Darmian che si fa trovare puntuale sul secondo palo, sfruttando alla perfezione il cross perfetto di Bastoni dalla sinistra. Nulla da fare per per Di Gregorio che pochi secondi dopo esulta per il pareggio del Monza, in gol con il tiro a giro di Ciurria sul quale nulla può Onana.

Poteva fare sicuramente meglio, invece , Pablo Marì che al 23′ si addormenta, regalando il possesso della palla a Lautaro Martinez che da posizione defilata calcia quasi in scivolata, riportando l’Inter in vantaggio. I nerazzurri potrebbero anche chiuderla nel finale, ma il palo dice ‘no’ alla doppietta di Lautaro Martinez. Poi, in pieno recupero, il gol decisivo: lo realizza Caldirola che batte Onana con un preciso colpo di testa e con una deviazione decisiva di Dumfries.

Monza-Inter: highlights, tabellino e classifica

MONZA-INTER 2-2

10′ Darmian, 11′ Ciurria, 22′ Lautaro Martinez, 93′ Caldirola

La classifica: Napoli 41, Juventus 37, Milan 36, Inter 34, Lazio 30, Roma 30, Atalanta 28, Udinese 25, Fiorentina 23, Torino 22, Bologna 19, Lecce 18, Empoli 18, Monza 18, Salernitana 17, Sassuolo 16, Spezia 14, Sampdoria 9, Cremonese 7, Verona 6

A breve gli highlights della partita