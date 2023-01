Paredes via, la Juventus ha già trovato il sostituto

Il dubbio se riscattare o meno il campione del mondo potrebbe essere dissipato dall’arrivo di una giovane promessa del calcio spagnolo

Tornato alla Continassa il 2 gennaio scorso dopo la fortunatissima e coinvolgente esperienza Mondiale con la sua Argentina, Leandro Paredes si è messo subito a disposizione di Max Allegri per la fase cruciale del campionato bianconero. Con due punti recuperati su ciascuna delle due milanesi nei primi due turni del 2023, la compagine torinese si candida come avversaria numero uno del Napoli nella corsa scudetto.

Finito, al pari del compagno di Nazionale Angel Di Maria, nelle mire di alcuni tifosi bianconeri per un presnuto ‘risparmio di energie’ – nelle settimane antecedenti alla kermesse asiatica – in vista dell’impegno Mondiale, l’ex centrocampista di Roma e PSG è chiamato a dare un segno tangibile della sua presenza. La Juve vanta sul suo cartellino un diritto di riscatto fissato a 22,6 milioni più 3 di eventuali bonus. In caso di non riscatto al club parigino spettano 2,5 milioni di eventuali bonus.

Riscatto Paredes, la Juve ragiona sull’alternativa ‘verde’

Considerando il lauto ingaggio annuo percepito dall’argentino, e la sua finora scarsa resa sul terreno di gioco, lo staff dirigenziale bianconero ragiona seriamente su un possibile abbandono dell’idea di acquistare a titolo definitivo il calciatore. La Vecchia Signora avrebbe già individuato il sostutito del sudamericano. Si tratta di un giovane spagnolo, classe ’99, che si sta mettendo in luce nel Celta Vigo.

L’identikit risponde al nome di Fran Beltran, centrocampista centrale della formazione galiziana, legato al club celeste da un contratto fino al 2026. Il costo dell’operazione potrebbe aggirarsi intorno ai 20-25 milioni di euro, considerando la riluttanza del club iberico a privarsi di un giocatore cresciuto dal 2018 nella società. Il valore di mercato, secondo Transfermarkt, non supererebbe i 15 milioni di euro. Ma sul giocatore, ovviamente, si sono già fatti vivi alcuni prestigiosi club di Liga. A riferire dell’interesse di mercato juventino per Beltran è l’account Twitter ‘Enganche‘, molto vicino agli affari bianconeri.