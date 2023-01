Inter, rischio doppia beffa: Barcellona e Premier inarrivabili

Dopo aver visto Alcaraz volare in Premier League, per l’Inter potrebbe arrivare un’altra beffa: c’è il Barcellona e non solo

Si torna subito in campo per l’Inter, che questa sera affronta il Parma negli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo il pareggio incassato all’ultimo minuto contro il Monza i nerazzurri vogliono tornare alla vittoria. Nel frattempo Beppe Marotta continua a lavorare per cercare di trovare i rinforzi necessari per la rosa di Simone Inzaghi, sia nell’immediato che per il futuro.

Recentemente l’Inter ha visto svanire la pista che poteva portare ad Alcaraz, che ha scelto il Southampton in Premier League. Oltre al centrocampista i nerazzurri potrebbero rischiare di dire addio a un altro obiettivo importante, con i club inglesi e il Barcellona che potrebbero tagliare fuori l’Inter.

Calciomercato Inter, colpo Thuram a rischio: Barcellona e Premier League in corsa

Il calciomercato dell’Inter potrebbe complicarsi e non poco negli ultimi giorni. Infatti dopo Carlos Alcaraz che ha scelto il Southampton, anche un altro obiettivo rischierebbe di sfumare a causa dell’inserimento di club con disponibilità economiche più importanti.

A rischio ci sarebbe il colpo Marcus Thuram, seguito da tempo dall’Inter per rinforzare l’attacco e con il contratto in scadenza con il Borussia Monchengladbach. Infatti sulle tracce dell’attaccante francese ci sarebbero anche i club di Premier League, tra cui il Chelsea, oltre al Barcellona, che potrebbero tagliare fuori in maniera definitiva l’Inter nella corsa, facendo sfumare il sogno nerazzurro.