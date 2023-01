CMNEWS | Nuovi contatti in giornata, sprint Chelsea e l’Inter ‘trema’

Il Chelsea prova a farsi avanti per uno degli obiettivi prioritari dell’Inter per l’anno prossimo: adesso Marotta rischia la beffa



Archiviato il discusso pari in casa del Monza per l’Inter è già tempo di pensare al calciomercato. Numerosi i profili attenzionati da Beppe Marotta e Piero Ausilio per l’anno prossimo, con l’intenzione di rimpolpare nei reparti che lo necessiteranno, una rosa già forte.

Se a gennaio difficilmente si muoverà qualcosa di grosso, è in vista della prossima estate che i piani della ‘Beneamata’ prevederanno una piccola rivoluzione. A partire dalla difesa che potrebbe vedere gli addii a zero sia di Skriniar che di de Vrij, entrambi in scadenza e lontani dall’accordo per il prolungamento con la dirigenza meneghina. Fino all’attacco dove andranno sciolti i nodi legati a Dzeko (in scadenza), Lukaku (è in prestito e sta deludendo) e Correa (non più incedibile). Tra le possibili entrate rimane vivo il nome di Marcus Thuram, che vedrà esaurire il suo contratto con il Borussia Monchengladbach al termine dell’attuale stagione. 13 gol e 4 assist con il club tedesco in 17 presenze stagionali ed un Mondiale solo sfiorato: la stagione di Thuram con il cambio di casacca, è ormai inevitabile. Pare chiaro da mesi come la porta del rinnovo con la dirigenza del Borussia Monchengladbach sia stata chiusa. Stando a quanto raccolto dalla redazione di ‘Calciomercatonews.com‘, però, ad approfittarne potrebbe essere il Chelsea.

Il Chelsea fa sul serio per Thuram: le ultime

Sì, perchè i ‘Blues’ già in giornata avranno dei nuovi contatti per provare a portare la punta alla corte di Graham Potter. Che sia già a gennaio o nel mese di giugno, è chiaro come per il classe 1997 la società londinese abbia tutta l’intenzione di fare sul serio.

Una priorità per l’attacco del Chelsea, dunque, con l’Inter che rischia davvero di vedere in netta salita la strada che porta al figlio di Lilian. Dopo quattro anni in Germania, Thuram cambierà aria e la pista che lo porterebbe in Premier League pare destinata ad infiammarsi. Già nelle prossime ore, con possibili sviluppi da tracciare nelle prossime settimane. L’Inter è quindi avvisata, l’ipotesi Thuram per l’attacco di Simone Inzaghi non è mai stata così vicina a sfumare: i ‘Blues’ accelerano per il grande colpo.