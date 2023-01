Offerta shock, Messi pronto al derby con Ronaldo

Club sauditi scatenati: dopo l’arrivo di CR7 all’Al-Nassr, i rivali cittadini dell’Al Hilal potrebbero piazzare il colpo del secolo

Si ritroveranno uno contro l’altro nell’amichevole organizzata per giovedì 19 gennaio, che segnerà l’esordio ufficiale di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Dopo almeno 15 passati a lottare per il primato mondiale in termini di premi individuali – i Palloni d’Oro – e collettivi – Champions League e quant’altro – il fenomeno portoghese e Leo Messi scriveranno un nuovo capitolo nella loro rivalità.

L’occasione è appunto data dall’incontro che vedrà da una parte una selezione dei migliori giocatori dell’Al-Nassr e dell’Al Hilal, i rivali cittadini della nuova squadra di CR7 – e dall’altra il PSG della Pulga argentina, fresco trionfatore ai Mondiali di Qatar 2022. Il match potrebbe essere il gustoso antipasto di una sfifa che potrebbe proseguire anche nel campionato saudita. A suon di centinaia di milioni. Vediamo cosa sta succedendo.

Messi, l’offerta dell’Al Hilal non ha precedenti

Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo‘, proprio l’Al Hilal non ha intenzione di restare con le mani in mano dopo il milionario arrivo del campione portoghese sull’altra sponda della città. Anche in vista della massccia promozione per la candidatura dell’Arabia Saudita all’organizzazione dei Mondiali del 2030 – proposta congiunta con Egitto e Grecia – il club saudita non intende badare a spese. È in arrivo un’offerta da capogiro per il fuoriclasse albiceleste.

300 milioni l’anno è la clamorosa offerta che l’Al Hilal intende sottoporre all’attenzione di Messi per convincerlo ad accettare di terminare la carriera in Arabia. La risonanza che avrebbe uno scontro, in terra straniera ma non europea, tra i due dominatori del calcio mondiale degli ultimi anni è ritenuta quasi incalcolabile. Cristiano Ronaldo contro Lionel Messi. Il richiamo, per tutta la parte araba interessata e non al calcio, sarebbe irresistibile. Intanto, tra qualche giorno, verranno fatte le prove generali, sebbene la gara ovviamente non metta nulla in palio. In attesa che forse, dal prossimo anno, i due possano sfidarsi in campo per la conquista della supremazia cittadina. E, ovviamente, dei titoli di capocannoniere e di campione nazionale.