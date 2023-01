“Conte e Zaniolo alla Juve”: l’annuncio in diretta infiamma il calciomercato

Non si placano le indiscrezioni sul futuro di Antonio Conte e Nicolò Zaniolo, due degli obiettivi di mercato dei bianconeri

Accomunati da un periodo non certo esaltante – il tecnico ha incassato una pesante sconfitta nel derby londinese, mentre il calciatore è stato fischiato alla sua uscita dal campo contro il Genoa in Coppa Italia – Antonio Conte e Nicolò Zaniolo potrebbero avere ancora la Juve nel proprio destino.

Se per il salentino si tratterebbe di un ritorno dopo il trionfale triennio che inaugurò al meglio l’era Agnelli, per il giallorosso sarebbe invece il coronamento di un corteggiamento iniziato tanto tempo fa. E, per inciso, non proprio sgradito al calciatore, da sempre tifoso bianconero. Le ultime vicissitudini in casa Juve portano alla rinascita di tale doppia possibilità, come sostenuto dall’agente Mario Cenolli, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, in onda su TVPlay.

Il futuro di Conte e Zaniolo: l’annuncio di Cenolli

“Penso che a fine stagione Conte voglia finire la sua avventura al Tottenham. Non sta andando come avrebbe voluto. Probabilmente tornerà alla Juve, che con i giusti elementi da prendere suggeriti dal tecnico può tornare ad essere la Juve di prima“, ha dichiarato con fare sicuro Cenolli.

Più sintetico, ma non per questo meno netto, il giudizio sul destino del numero 22 della Roma. Che ancora non ha firmato il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 con la società capitolina. “Zaniolo prima o poi andrà alla Juventus“, ha sentenziato Cenolli, riaprendo così di fatto l’infinita telenovela legata al futuro dell’ex prodotto delle Giovanili dell’Inter.