Juve affondata: sfuma l’erede di Vlahovic

Il club bianconero vede sfumare un obiettivo per il post Vlahovic, destinato ormai alla ricca Premier League

Forse l’affare, un po’ per la ristrettezza dei tempi, un po’ per le cattive condizioni fisiche dell’atleta, non si farà nel mercato di gennaio. Ma è sempre più probabile che venga concluso nella prossima estate. Alla Continassa, e tra gli addetti ai lavori, c’è ormai una sorta di rassegnazione sul fatto che Dusan Vlahovic lascerà il club bianconero a fine anno.

La necessità di incassare dei liquidi per risanare il bilancio, unita a quella perdita di appeal che improvvisamente ha colpito la figura dell’attaccante serbo, avrebbero convinto perfino la dirigenza bianconera sull’opportunità di disfarsi dell’ex Viola. Per non meno di 90-100 milioni però, così da avere un tesoretto utile a qualche colpo di mercato. Tra cui, giocoforza, il suo erede sul fronte offensivo.

Ten Hag anticipa Allegri: sfuma il colpo ‘Mondiale’

Messosi in evidenza oltre che nel Benfica – dove ha realizzato 11 gol in 14 gare di campionato – anche nella kermesse Mondiale in Qatar, dove ha realizzato una tripletta contro la Svizzera – Gonçalo Ramos è uno dei tanti giocatori del Benfica appetito dai grandi club. La Juve aveva già adocchiato l’attaccante, perfetto -anche come età – per sostituire l’attaccante slavo. Peccato che, come spesso accade, ci sono anche alcuni club di Premier League che già si sarebbero mossi sul calciatore lusitano.

Come riferisce il portale portoghese ‘O Jogo‘, è il Manchester United la società che più pare far sul serio per il classe 2001 in forza alle Aquile. Il richiamo della Premier, e dei ricchi ingaggi che i club della stessa possono offrire, potrebbe essere irresistibile. La colonia portoghese in Inghilterra – a partire da Bruno Fernandes, per finire con Ruben Neves passando per Joao Felix – è sempre più numerosa. L’approdo a Manchester avrebbe anche un valore simbolico: anche nella squadra di club, così come accaduto nella Seleçao portoghese, Ramos prenderebbe il posto di un certo Cristiano Ronaldo.