Arriva Depay e Morata torna sul mercato: pazza idea Milan

Da un addio doloroso al rimpianto per un mancato acquisto e poi il dispiacere per un ‘tradimento’ che potrebbe concretizzarsi da qui a pochi giorni. Questo è il riassunto sommario del triangolo Morata-Juventus-Depay, che potrebbe presto arricchirsi con l’entrata in scena di un nuovo attore italiano: il Milan Campione d’Italia. Ma andiamo con ordine.

Dopo il corteggiamento della primavera del 2021 – non andato a buon fine – la Juve ha poi incassato il colpo del trasferimento a parametro zero di Memphis Depay al Barcellona. La Vecchia Signora, non contenta, ha fatto un altro tentativo nella scorsa estate. Nulla da fare. Cherubini ha ‘ripiegato’ allora su Arek Milik. Ed è stato ripagato dalla scelta. Contestualmente, proprio alla fine della scorsa stagione, il club bianconero salutava a malincuore Alvaro Morata: impossibile onorare il riscatto definitivo dello spagnolo, che l’Atletico aveva fissato a 35 miioni.

Depay dà un altro ‘dispiacere’ alla Juve

Nonostante si parlasse di un feeling ‘impossibile’col Cholo Simeone, l’attaccante iberico non ha fatto male in questi primi mesi di ritorno al club colchonero. L’improvviso arrivo nella capitale del giocatore olandese ex Manchester United potrebbe però spsostare nuovamente gli equilibiri. Vero è che sono andati via dall’Atletico Joao Felix e Matheus Cunha, ma Depay agisce ormai preferibilmente da punta centrale. Morata potrebbe incontrare delle difficoltà a trovar spazio nell’undici titolare.

Ecco che allora, come suggerito dal portale spagnolo ‘Todofichajes.net‘, l’ex Juve potrebbe dire addio. Morata sa di avere ancora tanti estimatori in Italia, paese che inevitabilmente ha nel cuore per via di sua moglie, l’italianissima Alice Campiello. Approfittando di una forse inaspetatta sterilità offensiva mostrata negli ultimi tempi , il Milan potrebbe tentare il colpaccio. Il centravanti spagnolo è sempre stato un profilo gradito dalle parti di Milanello: Stefano Pioli gradirebbe non poco l’eventuale colpo a sorpresa. L’unica formula realisticamente praticabile sarebbe quella del prestito con diritto/ obbligo di riscatto: una via, una pista, che potrebbe diventare caldissima nei prossimi giorni.