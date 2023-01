Crisi Milan, tutti contro Pioli: “È il primo responsabile”

Social scatenati contro Stefano Pioli: molti tifosi chiedono l’esonero durante la partita con la Lazio all’Olimpico

Sembra essere finito l’idillio tra Stefano Pioli e i tifosi del Milan: tanti i commenti polemici sul web durante la partita dell’Olimpico, con la Lazio avanti di due gol all’intervallo.

I social non perdonano. Dopo un anno e mezzo di successi, con la conquista dello scudetto, anche Stefano Pioli finisce nel mirino della critica. Gli ultimi risultati del Milan, infatti, stanno deludendo le aspettative. Basti pensare che nel 2023 la squadra rossonera ha vinto solo una volta, il 4 gennaio sul campo della Salernitana.

la squadra non si fida piu’ di pioli, è palese! — JEAN CLAUDE VAN BASTEN (@Traglius) January 24, 2023

pioli out — #PioliOut (@SoldatoRafa) January 24, 2023

Da quel momento, sono arrivati due pareggi in campionato contro Roma e Lecce e due sconfitte pesanti. Una col Torino, che è valsa l’eliminazione dalla Coppa Italia, e quella nella finale di Supercoppa italiana nel derby con i cugini dell’Inter.

Milan in crisi, social scatenati contro Pioli

Insomma, non un buon momento per il Milan, che sembra aver ceduto il passo alla capolista Napoli. Anche con la Lazio le cose non vanno meglio: rossoneri sotto di due gol all’intervallo di una partita interpreta con poco vigore dal Diavolo.

sì, ma gli 11 in campo li manda Pioli pertanto la squadra dovrebbe essere costruita in modo funzionale al suo gioco e non collezionando affari a pochi milioni — Gatto (@Gatto83624036) January 24, 2023

Pazzesco che qui su Twitter si faccia la guerra al singolo quando la squadra non corre più, Pioli continua a tenere 4 punte in campo senza filtro a centrocampo e, per giunta, ha utilizzato sempre gli stessi non potendoci così fidare delle alternative. Siamo morti. — Andre 🏆🇮🇹 (@arch3o19) January 24, 2023

Imbarazzante..Pioli primo responsabile — ALE (@ALESANDROMITID1) January 24, 2023

E sui social è partito un vero e proprio attacco a Stefano Pioli. C’è chi indica nel tecnico la causa della crisi rossonera, nonostante un vero e proprio ciclo aperto dal tecnico ex Parma che ha riportato lo scudetto sulla maglia del Milan.