Arriva Luis Enrique e piazza il primo colpo: per Allegri è un disastro

Nuovo incarico in vista per l’ex ct della Spagna, che potrebbe portar con sè il pupillo, già da tempo nel mirino di Allegri

Reduce da una cocente quanto inaspetatta e precoce eliminazione da Qatar 2022 – dove aveva iniziato con una fantastica goleada alla Costarica – Luis Enrique è attualmente disoccupato dopo le dimissioni presentate all’indomani della sconfitta ai rigori contro il Marocco. Già accostato a diversi top club europei, l’asturiano potrebbe fare un clamoroso ritorno in patria dopo le esperienze alla guida di Barcellona e Celta Vigo.

Si dà il caso infatti che nella sponda colchonera di Madrid il clima attorno al ‘Cholo’ Simeone si sia fatto davvero pesante. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, e l’estromissione anche dall’Europa League, il club della capitale fa i conti con un distacco abissale dalla capolista Barcellona in campionato. In più, proprio nella serata di giovedì 26, è arrivata un’altra eliminazione: addio Copa del Rey. E per giunta per mano del Real Madrid. E dopo esser passati in vantaggio. L’ennesimo derby perso contro i rivali cittadini suona come una condanna per il tecnico argentino. Che potrebbe essere sostituito proprio dall’ex Ct delle Furie Rosse.

Luis Enrique a Madrid, ecco il primo colpo del tecnico

Come prima pietra di un’era che sarebbe totalmente diversa, come stile di gioco, da quella portata avanti da Simeone, Luis Enrique potrebbe piazzare un colpo che non sarebbe gradito né al Barcellona – club al quale l’ex Roma è comunque legato – né alla Juve di Massimiliano Allegri. Si tratta di un nazionale spagnolo che tra l’altro – concedeteci una nota di gossip – è anche fidanzato con la figlia dell’ex selezionatore spagnolo.

Parliamo ovviamente di Ferran Torres, il classe 2000 in forza al club blaugrana che ultimamente sta trovando poco spazio nell’undici di partenza del tecnico Xavi. Già papabile candidato alla cessione in vista di un mega investimento che dovrebbe essere fatto in estate, l’ex Manchester City gradirebbe l’Atletico, in cui avrebbe una maglia da titolare assicurata. L’approdo del calciatore iberico dalle parti del Wanda Metropolitano stroncherebbe i propositi di Allegri di arrivare al talento spagnolo con un assalto che sarebbe stato portato a luglio. Troppo tardi. Luis Enrique ha già prenotato il gioiello.