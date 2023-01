Zaniolo e non solo: doppio colpo in estate

Anche Wilfried Gnonto potrebbe finire sulla lista della spesa del Milan in vista della prossima estate: l’italo-ivoriano nella stessa scuderia di Zaniolo

Il Milan è l’unica squadra italiana seriamente interessata a Nicolò Zaniolo, o comunque quella che ha mostrato maggiormente di volerlo ingaggiare nel nostro campionato. L’entourage potrebbe mettere sul piatto un altro nome.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Nicolò Zaniolo, il Milan pensa (anche) alla prossima finestra estiva di calciomercato. Salvo sorprese, infatti, il club rossonero non piazzerà altri colpi in entrata da qui al 31 gennaio, proiettando l’attenzione alla prossima estate.

Molto potrebbe dipendere proprio da Zaniolo: il classe ’99 avrebbe rifiutato la proposta del Bournemouth e c’è il “rischio” concreto che il giocatore resti alla Roma fino al termine della stagione in corso. Poi, in estate, il Milan potrebbe tentare un nuovo assalto all’ex Inter, legato ai giallorossi da un altro anno e mezzo di contratto.

Calciomercato Milan, oltre a Zaniolo spunta Gnonto

Nicolò Zaniolo è assistito da Claudio Vigorelli, procuratore che cura gli interessi di tanti altri calciatori, tra cui Wilfried Gnonto, attaccante italo-ivoriano classe 2003, attualmente in forza al Leeds United.

Messosi in mostra con la maglia della Nazionale di Roberto Mancini, Gnonto era finito nel mirino di diversi club italiani, salvo poi passare dallo Zurigo al Leeds per poco meno di cinque milioni di euro. In estate il suo nome potrebbe finire nei dialoghi tra il Milan e Vigorelli nell’ambito dell’eventuale affare per portare Zaniolo in rossonero.