“Andrà lì, è fatta”: c’è il verdetto su Zaniolo-Skriniar

Il futuro di Milan Skriniar e quello di Nicolò Zaniolo sono i temi più scottanti di questo rush finale di calciomercato: annuncio in diretta

Sono ore molto calde in casa Inter e Roma. I nerazzurri sono alle prese con la spinosa situazione inerente al destino di Milan Skriniar, il quale di recente ha rifiutato la proposta di rinnovo del club della famiglia Zhang. E i giallorossi, invece, spingono affinché diventi realtà la cessione di Nicolò Zaniolo, con quest’ultimo che desidera proseguire lontano dalla capitale la sua carriera già da febbraio.

Abbiamo a che fare, però, con due vicende alquanto intricate, soprattutto quella che vede protagonista l’attaccante giallorosso. Sull’argomento quest’oggi – ai microfoni di Calciomercato.it sul canale Twitch di Tv Play – ha detto la sua il noto avvocato e agente Dario Canovi: “Io ho la sensazione che Zaniolo non andrà via. È vero che il club vuole cederlo e accetta anche il prestito, ma ci deve essere l’obbligo“.

Canovi a Tv Play su Skriniar: “Penso sia già fatta col PSG”

Canovi, poi, aggiunge: “Il Milan e il Tottenham non sembrano disposti ad accontentare le richieste del club giallorosso, quindi ho l’impressione che rimarrà a Roma“.

Anche su Skriniar l’agente non ha molti dubbi: “Si trasferirà al Paris Saint Germain, poi non so se già adesso o direttamente a giugno. Penso che sia una cosa già fatta. Tutto sommato, se la cifra è quella che leggo, credo che convenga tenerlo altri sei mesi all’Inter“.