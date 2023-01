Sorpresa Milan in estate: ritorno inaspettato

Il Milan ha bisogno di uscire dall’attuale crisi di risultati affidandosi ai propri campioni. Al contempo un occhio è sul mercato, soprattutto dal punto di vista dei rinnovi. In estate ci sarà poi tempo per pensare ad altri affari in entrata

Urgono risultati positivi in serie per un Milan demotivato, stanco e ben lontano dalla sua migliore versione. La sconfitta pesantissima incassata contro la Lazio è il punto più basso dell’ultimo periodo e dovrà servire da scossa per il prossimo futuro.

Servirà l’apporto di tutti i big di Pioli che sono chiamati a tornare a brillare. Da Theo Hernandez al resto della difesa, passando da Tonali, Leao, Diaz e Giroud. Un significativo sostegno dovrà quindi arrivare anche dai trequartisti e dalla batteria di esterni che al netto di un altalenante Leao, per il resto hanno reso poco o nulla. Rebic è fermo al buon inizio, Saelemaekers ha segnato solo in Champions, Messias non brilla, Diaz è poco incisivo e De Ketelaere è il grande flop finora del mercato estivo rossonero. Al netto di come finirà questa stagione, Maldini e soci per la prossima estate dovranno cambiare rotta soprattutto nella batteria di attaccanti esterni.

Calciomercato Milan, Ocampos avanti e indietro: idea low cost per l’estate

In ottica nuovi esterni una chance intrigante e a buon mercato potrebbe arrivare anche da un ex milanista, che ha vissuto mesi complicati in questa stagione 2022/23.

Si tratta di Lucas Ocampos, che in Serie A ha avuto anche un passaggio al Genoa prima di proseguire la sua carriera tra un’apparizione da attore non protagonista in rossonero. L’argentino ha quindi provato ad imporsi al Marsiglia e poi soprattutto al Siviglia dove ha raccolto ottime stagioni con il picco massimo nel 19/20 in cui arrivò anche a 16 gol in Liga. La scorsa estate Ocampos ha ricevuto quindi la chiamata dell’Ajax per sostituire Antony, ma qualcosa ad Amsterdam non è andato. Solo sei presenze, pochi minuti, nessun sussulto, ed un ritorno lampo dal prestito proprio al Siviglia questo gennaio. Agli andalusi con Sampaoli proverà a ritrovarsi ma a fine stagione, visto il contratto in scadenza 2024 potrebbe andare di nuovo via. Non è da escludere un’idea di ritorno al Milan per rinforzare una batteria di esterni che Leao a parte, offre poca costanza. Il ragazzo conosce già il campionato, è più maturo, e con un solo anno di contratto sarebbe a costi accessibili.