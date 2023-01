Maldini insidia Galliani: regalo a zero dall’Inter

Grandi movimenti sull’asse Milano-Monza: un giocatore nerazzurro è conteso sia da Adriano Galliani che da Paolo Maldini

Nella quasi impossibilità, almeno nella finestra di mercato di gennaio, di fare degli acquisti senza prima cedere qualcuno, il Milan si proietta già al calciomercato estivo. Quando certamente ci sarà più margine di manovra.

Messo per ora in stand-by l’affare Zaniolo – per il quale ora si starebbe clamorosamente riaprendo la pista Bournemouth – i rossoneri guardano sull’altra sponda del Naviglio per un colpo low cost che troverebbe il gradimento del tecnico Stefano Pioli.

Gagliardini conteso da Monza e Milan

L’oggetto del desiderio del Milan si chiama Roberto Gagliardini, ormai abbastanza ai ferri corti con l’Inter. Con cui tra l’altro ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Considerando che il rinnovo dell’accordo nom è assolutamente nei programmi del club di Viale della Liberazione, Beppe Riso, l’agente del centrocampista, è già al lavoro per trovare una nuova sistemazione al suo assistito.

Sfruttando gli ottimi rapporti personali col procuratore, Maldini si starebbe inserendo nella preeesistente trattativa tra il calciatore e il Monza di Galliani. Che per primo aveva intuito la possibilità di un colpo a zero. Giova ricordare che Gagliardini era stato già un punto fermo di Pioli nella sua controversa esperienza da tecnico dell’Inter.