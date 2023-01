Niente Zaniolo, il Milan ha già trovato il sostituto

Il calciomercato sta per entrare nella sua fase conclusiva, con le società che sono alla ricerca di calciatori in grado di potenziare la propria rosa.

Uno dei club più attivi in questi ultimi giorni di calciomercato è sicuramente il Milan, che visto il periodo nero che sta attraversando sta pensando di rinforzare la rosa di mister Pioli. L’obiettivo principale dei rossoneri era Nicolò Zaniolo, ma le richieste esose della Roma non hanno fatto decollare la trattativa. Dopo l’addio al 22 giallorosso, quindi, i rossoneri stanno valutando le possibili alternative.

Addio a Zaniolo, il Milan valuta alternative: proposto Adama Traore

Proprio per questo motivo, la società rossonera sta valutando le possibili alternative. Il calciatore che è stato offerto ai rossoneri è Adama Traore, calciatore spagnolo classe 1996 del Wolverhampton.

Proprio per questo motivo, la società rossonera sta valutando le possibili alternative. Il calciatore che è stato offerto ai rossoneri è Adama Traore, calciatore spagnolo classe 1996 del Wolverhampton. Il ragazzo vedrà scadere il proprio contratto con il club inglese al termine di questa stagione e, per questo motivo, il Milan potrebbe acquistarlo ad un prezzo molto basso. Si tratterebbe sicuramente di un acquisto importante per i rossoneri, che stanno ancora valutando se affondare o meno. Il classe 1996 gradirebbe e non poco la destinazione, ma ora è tutto nelle mani della dirigenza rossonera. Il calciomercato si sta avviando alla sua conclusione, con il Milan che si appresta a vivere questi ultimi giorni da grande protagonista.