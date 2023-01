Brozovic lascia l’Inter: scenario a sorpresa per l’estate

Marcelo Brozovic potrebbe lasciare l’Inter nella prossima estate di calciomercato: occhio alla Juventus di Massimiiano Allegri per il futuro del centrocampista croato della Beneamata

La stagione dell’Inter, fino a questo momento, ha vissuto una serie di alti e bassi decisamente pericolosa. I nerazzurri, che hanno trionfato in Supercoppa italiana contro i cugini del Milan di Stefano Pioli, non sono riusciti a festeggiare a dovere la prima coppa della stagione per due questioni: la situazione legata al futuro di Milan Skriniar, difensore centrale slovacco in scadenza di contratto; la sconfitta in casa contro l’Empoli di Paolo Zanetti firmata dal gol del giovanissimo Tommaso Baldanzi.

Due casi particolarmente delicati per l’Inter di Simone Inzaghi che non può neanche fare affidamento su uno dei giocatori che, nella scorsa stagione, si era dimostrato il vero e proprio ago della bilancia della squadra. Stiamo parlando di Marcelo Brozovic, centrocampista croato che ha disputato pochissime partite quest’anno a causa di una serie di infortuni che lo hanno tenuto non poco lontano dal rettangolo verde. L’ex Dinamo Zagabria inoltre, negli ultimi giorni, è diventato un nome caldo in sede di calciomercato per una possibile partenza e, in quest’ottica, occhio ad un clamoroso scenario a sorpresa.

Calciomercato Inter, Brozovic può dire addio: occhio alla Juventus

Il talento di Marcelo Brozovic negli scorsi mesi ha attirato le attenzioni di diversi top club del panorama europeo, fra i quali senza dubbio spiccano le grandi della Premier League ed il PSG di Galtier, sulle tracce anche di Milan Skriniar.

Per la prossima estate però, se la situazione dovesse continuare ad essere così complicata per l’Inter, la Juventus di Massimiiano Allegri potrebbe inserirsi per il profilo di Marcelo Brozovic. Il croato, però, non avrebbe grande intenzione di scegliere i colori bianconeri per il proprio futuro e, inoltre, la sua valutazione da parte dell’Inter di almeno 55-60 milioni di euro frena e non poco gli uomini mercato della Vecchia Signora.