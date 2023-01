Zaniolo inguaia il Milan: Maldini è infuriato

L’offerta del Bournemouth per Zaniolo non verrà pareggiata dal Milan: tensione in casa rossonera tra dirigente e presidente

Già accostato al Milan sul finire della scorsa sessione estiva di mercato, Nicolò Zaniolo ha assunto nelle ultime settimane quasi il ruolo di potenziale salvatore della patria in casa rossonera. La crisi di gioco e di risultati dell’undici di Pioli deve necessariamente essere superata, secondo più di qualche tifoso, da un nuovo acquisto che riporti entusiasmo. Che regali un po’ di brio. Che stimoli magari un po’ di concorrenza nel ruolo. Il calciatore giallorosso incarnerebbe tutte queste aspettative, ma sono subito sorti enormi problemi nel concludere l’affare con la Roma.

La volontà del calciatore è chiara: anche l’autoesclusione dalla convocazione del match contro lo Spezia ne è una dimostrazione. Altrettanto evidente è però anche la pretesa economica che la società giallorossa ripone sul suo numero 22: niente sconti. Tantomeno a club rivali dei capitolini nella corsa Champions. Negli ultimi giorni poi, l’irruzione sulla scena di una squadra di Premier League ha sparigliato le carte. Il Bournemouth ha infatti offerto alla Roma 30 milioni. Quelli che si aspettavano una risposta dei rossoneri per pareggiare l’offerta sono rimasti delusi: il Milan si è praticamente tagliato fuori dalla corsa al giocatore. Non senza qualche polemica interna, però.

Tensione in casa Milan: le posizioni di Cardinale e Maldini

Il ‘no’ ricevuto da Gerry Cardinale, numero uno della proprietà RedBird, all’operazione Zaniolo, ha creato un clima di tensione tra le parti, riporta stamane il quotidiano Tuttosport. Sembra che Maldini non abbia preso bene la scelta dell’imprenditore, con le acque che si sarebbero nuovamente intorbidite dopo le intese pubbliche sulla strategia della sostenibilità. La proprietà americana sosterrebbe come sia più facile e utile riaprire la pista col Chelsea per il prestito di Hakim Ziyech piuttosto che andare a togliere un problema tecnico e ambientale alla Roma. Tra l’altro ormai rivale diretta dei rossoneri nella corsa Champions.

La proprietà sostiene come sia una fase delicata, dove cogliere le occasioni. Fissarsi su questioni di principio non è fare il bene del Milan, su entrambi i fronti. Eventuali rese dei conti dovranno essere rimandate a fine stagione, ma l’affare attorno al numero 22 giallorosso non ha certo giovato ad un ambiente già deluso da una stagione che sta prendendo una piega davvero inaspettata.