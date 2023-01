“Sposato con la Juve”: Pimenta e l’annuncio UFFICIALE su Pogba

Il noto super agente del centrocampista francese ha sgomberato il campo dalle illazioni sul futuro del suo assistito

Si è rifatto vivo in panchina, scaldandosi per gran parte del secondo tempo senza poi però mai entrare in campo. Paul Pogba durante la sfortunata gara dei bianconeri contro il Monza ha per lo meno riassaggiato il gusto della pettorina dei sostituti, sfiorando il suo nuovo esordio in campionato con la maglia della Juve.

Esigenze di natura tattica hanno però rimandato il tanto atteso ritorno sul terreno di gioco, da quel maledetto infortunio estivo nella prima gara stagionale amichevole, contro il Chivas Guadalajara. Il francese non vede l’ora di dare il suo contributo: la volontà è anche quella di mettere a tacere i tanti critici, dimostrando sul campo di essere ancora molto utile alla causa. Allontanando coi fatti, come ha fatto il suo agente Rafaela Pimenta ai microfoni di TVPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it, le illazioni su un presunto futuro lontano da Torino.

Rafaela Pimenta spegne le voci di mercato su Paul Pogba

“Non vedo così male l’Italia. Il calcio italiano è bellissimo, è sempre stato amato ovunque. Quando ho iniziato questo lavoro nessuno voleva giocare in Premier League, tutti volevano andare in Serie A. Il calcio è molto amato, state passando un periodo di difficoltà e succede. Ma se guardiamo ad esempio il lavoro che sta facendo il Sassuolo con i giovani, è veramente notevole”, ha esordito colei che ha raccolto l’eredità di Mino Raiola nella procra di alcuni campioni come Gigio Donnarumma, lo stesso Pogba e Matthijs de Ligt.

“Mi chiedete se Pogba resta a Torino? Paul è sposato con la Juve, noi pensiamo solamente ai bianconeri”, la candida ammissione del super agente, che così spegne sostanzialmente in modo definitivo le speculazioni sul futuro dell’ex Manchester United.