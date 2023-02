Simeone lascia l’Atletico: da Milano il nuovo allenatore

Diego Pablo Simeone potrebbe lasciare l’Atletico Madrid e i Colchoneros pescare a Milano, tra Pioli e Inzaghi, il nuovo allenatore del futuro

Il condizionale è d’obbligo: il Cholo, infatti, è intenzionato a restare a Madrid, ma in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League potrebbe decidere di lasciare la panchina dei Rojiblancos.

Solo la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League potrebbe spingere Diego Simeone a decidere di lasciare la panchina dell’Atletico Madrid dopo ben dodici anni alla guida dei Colchoneros.

Dunque, in casa Atletico Madrid la parola d’ordine è rientrare nelle prime quattro della Liga. Attualmente, Correa e compagni occupano proprio la quarta posizione, ma devono guardarsi le spalle da Villarreal e Betis Siviglia.

Atletico Madrid, Inzaghi o Pioli per il post Simeone

Diego Simeone ha un altro anno a mezzo di contratto con l’Atletico Madrid, ma se non dovesse centrare l’obiettivo della qualificazione in Champions, potrebbe decidere di fare un passo indietro e lasciare la panchina.

Nel caso in cui il Cholo dovesse effettivamente lasciare Madrid, la dirigenza dovrebbe trovare un nuovo allenatore e potrebbe cercarlo in Italia. Occhio, in tal senso, alle posizioni di Stefano Pioli e Simone Inzaghi, tra i possibili papabili per il post Simeone a Madrid.