Rebus Leao: l’intromissione improvvisa cambia tutto

Nell’infinita telenovela sul rinnovo di Rafael Leao, irrompe sulla scena una big del calcio europeo: asta in vista?

Già oberato di preoccupazioni per il terribile momento calcistico che sta attraversando la sua squadra – i rossoneri sono in caduta libera, ed ora c’è anche un pericoloso derby alle porte – Paolo Maldini ha il suo da fare anche sul fronte dei rinnovi contrattuali. Bennacer sembra vicino all’accordo, Olivier Giroud ora tentenna un po’, ma a preoccupare tutti c’è ovviamente l’irrisolta questione Rafael Leao.

Nonostante le secche smentite – da parte del club rossonero e dall’avvocato dell’attaccante portoghese – su presunte frizioni o rotture nella trattativa, qualche problema c’è. Eccome se c’è. L’accordo economico è ancora lontano dall’essere trovato, e sullo sfondo incombe ancora il Chelsea. Che nonostante la faraonica campagna acquisti di gennaio, ha ancora liquidità da spendere per portare l’assalto all’ex Lille.

Leao addio, c’è anche il PSG tra le pretendenti

Forse fiducioso nel poter, in ultima istanza, avanzare un’offerta più ricca di quella che potrebbe mettere sul piatto il club londinese per l’attaccante rossonero, il PSG si starebbe per re-iscrivere alla corsa per il suo acquisto. Anche le voci su un presunto e possibile addio di Messi a fine anno avrebbero contribuito alla circolazione di questo rumor.

L’irruzione sulla scena del potente club parigino cambia per l’ennesima volta lo scenario. Maldini deve sostanzialmente fronteggiare ora una doppia minaccia. Da una parte c’è l’ambizione – anche economica – del suo calciatore, che chiede un ingaggio difficilmente erogabile dalla società rossonera. Dall’altra la potenza economica di top club europei, disposti a tutto pur di accaparrarsi il talento lusitano.