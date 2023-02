Il gioiello di Inzaghi è sul piatto: ecco l’erede di Skriniar

Nella caccia all’erede di Skriniar, Marotta e Inzaghi sono pronti a sacrificare un gioiello che sta incantando da inizio anno

La caccia è aperta. Con l’annunciato e reale, dal 30 giugno, addio di Milan Skriniar ai colori nerazzurri, la società meneghina deve darsi da fare sul mercato per sostituire il forte difensore slovacco. Dalle indiscrezioni su un possibile arrivo di Mavropanos fino alle piste Scalvini e Djalò, in casa nerazzurra ci si sta muovendo con un certo anticipo per riempire una casella di non poco conto.

Uno dei nomi gettonati già a metà del mercto invernale è stato quello di Perr Schuurs, il centrale in forza al Torino acquistato nella scorsa estate dall’Ajax. L’ottima stagione disputata dal difensore olandese ha destato l’attenzione di parecchi club di A, pronti a fare un’offerta a Cairo per accaparrarsi il calciatore. Gli ottimi rapporti tra il patron granata e l’Ad nerazzurro Marotta potrebbero consentire ai nerazzurri di aprire un canale preferenziale. Che includerebbe il trasferimento a Torino di un gioiell dell’Inter che sta facendo sfracelli in B. Coincidenza vuole che le referenze sul calciatore possano essere fornite dal fratello del tecnico nerazzurro, Filippo Inzaghi, che si sta godendo la straordinaria stagione del giocatore in quel di Reggio Calabria.

Inter-Schuurs, Fabbian sul piatto dell’affare

Classe 2003, centrocampista col vizio del gol nonostante le sue caratteristiche prevedano altro, Giovanni Fabbian sta stupendo tutti. Il prestito secco dall’Inter alla Reggina vorrebbe certamente essere ridiscusso a fine stagione dal club amaranto. A maggior ragione qualora Superpippo riuscisse a coronare il sogno di salire in Serie A. Inzaghi senior però dovrà fare i conti coi programmi di mercato dei nerazzurri, che potrebbero utilizzare il talento del loro calciatore come pedina di scambio nel possibile affare Schuurs.

Già perchè oltre ad essere sensibile al pagamento cash del cartellino dei sui giocatori, Urbano Cairo non disdegnerebbe nemmeno un’offerta mista. Soprattutto se la pedina di scambio – che potrebbe anche arrivare a titolo definitivo – è un prospetto della levatura di Fabbian. Per alcuni già una garanzia anche nel massimo campionato, considerando gli enormi margini di miglioramento del ragazzo.