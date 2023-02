L’erede di Skriniar arriva con lo scambio: Inzaghi saluta il big

Nell’ottica dell’assalto al big in partenza, il top club mette sul piatto un giocatore che potrebbe diventare l’erede di Milan Skriniar

Se c’è un asse caldo, una pista di mercato a doppia mandata che riguarda due tra le città più importanti nel panorama calcistico europeo, questo è quello che collega Milano e Londra. Sponda nerazzurra c’è infatti ancora pendente il prestito di Romelu Lukaku, che a fine anno dovrebbe tornare nella capitale inglese, al Chelsea. Sponda rossonera, il pressing sempre dei Blues su Rafael Leao è ormai cosa nota.

Il pigliatutto Todd Boehly, il magnate che sta investendo di tutto e di più nel club londinese con faraonici acquisti anche nel mercato di gennaio, ha messo gli occhi su un giocatore dell’Inter le cui quotazioni sono in netto ribasso. Dopo aver assaggiato la panchina in diverse occasioni nelle ultime uscite, Denzel Dumfries sembra aver esaurito la sua avventura nel club di Viale della Liberazione. L’interesse di diverse società di Premier sul laterale olandese potrebbero ingolosire Marotta, che deve anche fare i conti con un bilancio che non lascia esattamente tranquilli.

Chabolah e soldi per Dumfries: l’Inter riflette

Approfittando dunque della non esattamente florida situazione finanziaria dei nerazzurri, il Chelsea avrebbe messo nuovamente gli occhi sul laterale olandese. I 60 milioni chiesti da Marotta potrebbero però essere alleggeriti in parte con una contropartita tecnica ben nota allo staff meneghino. Parliamo di Trevor Chalobah , già obiettivo dell’Inter sul prinicipio dello scorso calciomercato estivo.

Il classe ’99 britannico, sul quale aveva messo gli occhi anche il Milan, sarebbe perfetto per iniziare a puntellare una difesa che dovrà fare a meno di Milan Skriniar. E, molto probabilmente, anche di Stefan de Vrij. La possibilità di regalare a Simone Inzaghi un valido difensore incassando anche una discreta somma – almeno 25 miliioni cash – dalla partenza di Dumfries potrebbe far gola a Marotta. Il dirigente deve trovare il giusto equilibrio tra il risanamento dei conti e la volontà di non impoverire tecnicamente la rosa nerazzurra.