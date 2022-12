Chelsea-Leao, non è finita: nuova offerta che convince il Milan

Il Milan e Leao potrebbero dirsi addio: la pista Chelsea è destinata a tornare rovente, spunta lo scambio a giugno

8 punti sono tanti ma il Milan, nella seconda parte della stagione, proverà a rimontare il pesante distacco dal Napoli per sperare ancora nello scudetto. I rossoneri, tra alti e bassi, non sempre hanno convinto come accaduto nell’annata del 19esimo tricolore ed è per questo che tra gennaio e giugno saranno decisive le operazioni di calciomercato che Maldini proverà a concretizzare per rinforzare la rosa di Pioli.

Chi rimane al centro dell’attenzione è Rafael Leao, ancora protagonista con il suo secondo gol nel Mondiale in Qatar con la nazionale portoghese e che il Milan sta provando a convincere a rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Non è un mistero che la volontà di Maldini sia quella di puntare forte sull’ex Lille, ora che è sbocciato e ha attirato su di sè l’interesse di numerose società. L’accordo con il suo procuratore Jorge Mendes pare complicato da trovare ed è per questo che a giugno le strade potrebbero separarsi: in pole position c’è sempre il Chelsea. Leao piace tanto a Graham Potter che vuole potenziare l’attacco, in una lenta ma costante rivoluzione che dovrebbe portare i londinesi a competere ai vertici di Premier League e Champions League nel breve periodo. E l’arrivo di Leao, in tal senso, significherebbe tanto: il portoghese è giovane (ha 23 anni) e presenta ancora importanti margini di crescita.

Leao al Chelsea: scambio possibile

Ecco perchè la società inglese ha intenzione di avanzare al Milan un’offerta che i rossoneri potrebbero finire per accettare, al termine della stagione quando mancheranno dodici mesi alla scadenza contrattuale di Leao. Ii portoghese sembra dunque potersi allontanarsi dal Milan con il passare delle settimane. La Premier League, ed il Chelsea in particolar modo, chiama e l’esterno portoghese ‘risponde’ non facendo altro che confermare anche in nazionale un’enorme crescita. Il classe ’99 viene valutato intorno ai 120 milioni dalla società di via Aldo Rossi che, di fronte ad una giusta proposta, non tarperà le ali al portoghese.

Ed i ‘Blues’ hanno intenzione di mettere sul piatto, oltre ad un ricco conguaglio cash, il cartellino di uno dei profili maggiormente seguiti da Paolo Maldini. Hakim Ziyech, già vicino a vestirsi di rossonero la scorsa estate: il Milan ha poi virato su De Ketelaere. Il cartellino del marocchino ha una valutazione di 40 milioni di euro e, giocando poco al Chelsea, pare comunque destinato a cambiare aria nei prossimi mesi.