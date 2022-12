Esclusa dalla Champions e penalizzata: stangata per la Juventus

La Juventus ha ripreso a lavorare alla Continassa, ma i problemi extra-calcistici sono sempre attuali: ecco la possibile stangata

Da una parte il campo con la ripresa degli allenamenti sotto la gestione di Massimiliano Allegri, dall’altra i vari problemi che hanno messo il club sotto inchiesta. Nelle ultime settimane c’è stata una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la dirigenza bianconera con le dimissioni dell’intero Cda.

Improvvisamente è sbucata fuori l’inchiesta della Procura di Torino sui bilanci con gli sviluppi arrivati anche in Procura Federale: nelle ultime ore si sarebbe mossa anche la Uefa. Entrando nel dettaglio si possono leggere anche sanzioni delicate, come quello del rischio di esclusione dai campionati e dalle competizioni Uefa: in questo modo la Juventus potrebbe anche non parteciparvi in caso di mancati assetti per il Financial Fair Play e per quanto riguarda la licenza Uefa.

Al momento il club bianconero ha messo la firma su un settlement agreement per il deficit di bilancio a partire dallo scorso agosto, ma la licenza Uefa potrebbe essere revocata in caso di punti mancanti per il Fair Play Finanziario. Così la Uefa ha già aperto una nuova inchiesta con l’organo di controllo economico che vuole avere più chiarezza dopo la situazione uscita a galla dalla Procura di Torino.

Come svelato dall’edizione odierna de la “Gazzetta dello Sport”, il club bianconero potrebbe avere soltanto una multa per la questione penale: la situazione cambierebbe completamente se ci fossero conferma su presunti pagamenti in nero per andare così ad ingannare il Financial Fair Play. Se lo scenario fosse questo, la Juventus potrebbe essere esclusa dalla Champions League in caso di qualificazione al termine di questa stagione.

Juventus, cosa rischia il club bianconero?

Massimiliano Allegri avrà così l’arduo compito di concentrare tutte le proprie forze sul terreno di gioco con la Juventus che tornerà in campo il 4 gennaio contro la Cremonese. Così ai microfoni di Tv Play è tornato a parlare anche a parlare il giornalista Alberto Mauro che ha voluto fare ancora più chiarezza sulla vicenda: “Per la Juventus ci sono vari fronti: quello giudiziario della Procura di Torino, poi ci sono la Consob, l’inchiesta UEFA, quella federale”.

Successivamente ha rivelato senza troppi giri di parole: “Per le plusvalenze non circola particolare pessimismo, ma la per la situazione stipendi c’è qualcosa di diverso, ma non è ancora chiara la vicenda. La manovra stipendi preoccupa in misura maggiore visto che potrebbero esserci conseguenze importanti, come quella, da come filtra, dalla Procura Federale di una penalizzazione. Per parlare di retrocessione si dovrebbe verificarsi anche un falso in bilancio per quanto riguarda l’iscrizione al campionato, ma al momento tutto questo non sembra ci sia”.