Non solo l’Arsenal ⚔️: 40 milioni per strapparlo alla Juve

La Juventus potrebbe subire l’assalto dall’Inghilterra per uno dei giocatori più importanti della rosa di Allegri: 40 milioni l’offerta

Il calciomercato si avvicina e la Juventus, nonostante le spalle pesanti per tutta la vicenda giudiziaria, si appresta a rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Ovviamente tutto ciò che sta succedendo potrebbe portare diversi club a mettere nel mirino alcuni giocatori importanti della Juventus.

In particolare a farsi sotto potrebbe essere l’Arsenal di Mikel Arteta, che in Premier League ha chiuso l’anno in testa alla classifica. Ma a superare anche i ‘Gunners’ potrebbe essere un altro club inglese pronto a mettere sul piatto 40 milioni per strappare un big ad Allegri.

Calciomercato Juventus, il Newcastle non bada a spese: 40 milioni per Locatelli

Manuel Locatelli è senza dubbio uno dei fedelissimi di Massimiliano Allegri a centrocampo. Il tecnico della Juventus infatti conta sempre su di lui, ma la sua permanenza in bianconero potrebbe essere messa in pericolo nelle prossime sessioni di calciomercato.

L’Arsenal sembrerebbe aver messo nel mirino Locatelli, ma a superare anche i ‘Gunners’ ci sarebbe un altro club che non si farebbe scrupoli economici. Infatti il Newcastle, economicamente molto solido, potrebbe mettere sul piatto ben 40 milioni cash per strapparlo alla Juventus. Un’offerta sicuramente allettante che permetterebbe ai bianconeri di fare cassa, anche se con un’uscita sicuramente eccellente, e che potrebbe fare fuori dalla corsa anche l’Arsenal.