Scambio col grande ex, Maldini punta i piedi: risposta netta

La suggestiva ipotesi di un ritorno a Milano del giocatore si scontra con l’intransigenza di Maldini: proposta cestinata

Fino a qualche mese fa comandavano, assieme all’astro nascente Sandro Tonali, il centrocampo rossonero. I frutti della collaborazione ‘Made in Africa‘ ha portato in dote una cosa chiamata scudetto, ma poi le strade si sono divise. Le elevate richieste dell’entourage del calciatore, in scadenza di contratto, non hanno piegato la politica dei Milan, da sempre attentissimo sul tema ingaggi.

Sono passati, dicevamo, dei mesi, ed ora uno è a Barcellona a sgomitare per un posto da titolare ancora non conquistato; l’altro sta discutendo il rinnovo contrattuale col club meneghino, che si è spinto ad offrire fino a 3,5 milioni di euro netti all’anno. Sarebbe però bello poterli rivedere all’opera insieme, considerando che il calciatore ivoriano non ha incantato alla corte di Xavi. Peccato che lo stesso club catalano abbia avanzato una proposta ritenuta irricevibile da Paolo Maldini in persona.

Ipotesi di scambio Kessiè-Bennacer, Maldini non sente ragioni

Secondo le ultime indiscrezioni, nell’ambiente rossonero si starebbe ragionando sull’ipotesi di far tornare alla base Franck Kessié, uno dei tre big andati via da Milanello a parametro zero negli utlimi anni. I primi due, Donnarumma e Calhanoglu, hanno già abbondantemente sperimentato sulla propria pelle il risentimento dei tifosi rossoneri, ma nel caso dell’ivoriano la situazione potrebbe essere diversa. Innestandosi in una situazione che non vede l’ex Atalanta intoccabile nelle idee di Xavi, il Milan accarezza l’idea. Un desiderio frustrato dalla richiesta del club catalano, a sua volta stoppato nelle sue intenzioni di rivoluzionare la linea mediana.

La società del presidentissimo Laporta avrebbe infatti chiesto in cambi niente di meno che proprio Ismael Bennacer, uno dei big oggetto delle trattative di rinnovo di cui sopra. Maldini, la cui priorità è confermare il franco-algerino, sarebbe eventualmemte disposto cedere il gicatore solo a fronte di un corrispettivo cash. Niente scambi, nemmeno col figliol prodigo d’adozione dunque: Bennacer resta. A meno di offerte irrunciabili che portin sonanti milioni nelle casse rossonere.