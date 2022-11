“Solo una sciagura”: Donnarumma scatena il caos, cosa sta succedendo

Ancora un errore incredibile da parte di Gianluigi Donnarumma: una punizione fulminante di Alaba l’ha trafitto ancora, quante polemiche

L’Italia ha chiuso il 2022 con una sconfitta proprio nel giorno dell’inizio del Mondiale in Qatar. Una delusione in più per gli azzurri del Ct Roberto Mancini, che ha sperimentato alcune scelte di formazione in vista delle prossime sfide. Tanti giovani all’esordio, così come l’ultimo ingresso in campo di Miretti: il centrocampista della Juventus si è subito imposto in Nazionale così come il suo compagno Fagioli.

Nel mirino ancora una volta il portiere del PSG e della Nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma, che ha subito un colpo direttamente su calcio di punizione da parte di Alaba. Una punizione da urlo del giocatore del Real Madrid, che ha fatto emergere tutti i suoi limiti. Lo stesso estremo difensore azzurro ha rivelato ai microfoni della Rai di voler sempre migliorare in quest’ottica senza subire più reti sul primo palo.

Mai visto un portiere più scarso di Donnarumma.

Gioca fisso da quando ha 16 anni, miglioramenti avuti zero e la stampa italiana continua a parlarne come se fosse Buffon. Questo qui il top della carriera lo ha già avuto, d’ora in avanti sarà solo una sciagura. — Chr19tian (@6hri9tian) November 21, 2022

Donnarumma, quante critiche per il portiere della Nazionale!

Ora lo stesso Donnarumma si godrà qualche giorno di vacanza in vista della sosta Mondiale per poi essere protagonista con la maglia del PSG per raggiungere i migliori risultati possibili. Anche i tifosi del Milan hanno così twittato diversi messaggi, tipo come questo: