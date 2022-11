Game over e scambio: lo offrono alla Juve per Chiesa

Il Manchester City targato mister Pep Guardiola starebbe valutando l’acquisto di Federico Chiesa dalla Juventus tramite offerta di scambio

Da gennaio in avanti la Juventus si augura di riavere a disposizione Paul Pogba, finora mai impiegato da Allegri in una gara ufficiale. E così dovrebbe essere, a meno di ulteriori intoppi nel percorso di recupero del centrocampista francese. Oltre all’ex United, per la ‘Vecchia Signora’ è molto importante anche che Federico Chiesa ritrovi il prima possibile la forma psicofisica migliore.

L’esterno bianconero è tornato agli ordini del tecnico livornese, dopo un lunghissimo periodo di lontananza dai campi di gioco. E nell’ultima sfida casalinga contro la Lazio si è pure reso protagonista di un assist a Milik, mettendo in mostra a tratti quell’esplosività che lo contraddistingue da sempre. Nonostante il grave infortunio subito, inoltre, il classe ’97 ex Fiorentina attira comunque su di sé – in ambito di calciomercato – l’interesse da parte di alcuni top club europei, come il Manchester City di Pep Guardiola.

Calciomercato Juventus, il City offre Grealish per Chiesa

I ‘Citizens’, dal canto loro, sarebbero intrigati dall’idea di assicurarsi le prestazioni dell’attaccante della Juventus e avrebbero in mente di proporre al club di Exor uno scambio con Jack Grealish. L’inglese si è rivelato un vero e proprio flop (anche per via dei comportamenti extra campo), sebbene sia stato pagato oltre 117 milioni di euro nell’estate del 2021. Nella stagione in corso ha collezionato quattordici presenze tra Premier e Champions, condite da un solo gol. Motivo per cui la società torinese non prenderebbe minimamente in considerazione tale proposta, nel caso il City si convincesse a tentare l’assalto a Chiesa in futuro.