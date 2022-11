Mourinho sfida il Milan: colpo ‘Mondiale’

Milan e Roma pronti a darsi battaglia in vista della prossima sessione di calciomercato: pronto l’assalto ad uno dei protagonisti del Mondiale in Qatar

Saranno settimane di attesa per i club di Serie A in forzato riposo per lasciare spazio agli impegni delle nazionali impegnate nel Mondiale in Qatar. Milan e Roma, seppur con una classifica diversa, guarda già a quello che potrebbe regalare già a gennaio il calciomercato.

L’affare ghiotto, però, potrebbe prospettarsi per l’estate 2023: il gioiello al centro dell’interesse di rossoneri e giallorossi.

Milan e Roma, colpo in Belgio: lo ‘manda’ De Ketelaere

Il calciomercato di Milan e Roma, per esigenze di rosa molto vicine, potrebbe intrecciarsi al termine dell’attuale stagione. Tra le priorità di Mourinho e Pioli vi è certamente quella di potenziare l’attacco sugli esterni. I rossoneri puntano a rivoluzionare la corsia di destra: Saelemaekers, attualmente infortunato, non è il profilo che per caratteristiche Pioli vorrebbe a disposizione e potrebbe finire sul mercato per 15 milioni di euro. Discorso analogo quello che riguarda Junior Messias che, tra alti e bassi, non sempre ha dimostrato di poter ‘reggere’ il peso della maglia rossonera. Il brasiliano piaceva e continua a piacere al Monza che, se dovesse raggiungere la salvezza, proverebbe a strapparlo a titolo definitivo. La Roma, d’altro canto, si prepara al post Zaniolo che in più di un’occasione è stato accostato alle uscite e piace tanto alla Juventus.

Ecco che l’obiettivo comune può venire dal Belgio ed è un ex compagno di Charles De Ketelaere al Bruges. Si tratta di Tajon Buchanan, ala destra di 23 anni arrivata lo scorso gennaio e valutata intorno ai 15 milioni di euro. Abile sia a destra che a sinistra, Tuchanan potrebbe essere l’ideale per i campioni d’Italia a maggior ragione se Leao alla fine decidesse di non rinnovare e salutare Milanello. Il Milan è pronto a provarci a giugno con uno scambio alla pari con Saelemaekers, che tornerebbe ‘a casa’: in caso di esito negativo, Maldini potrebbe anche investire i 15 milioni richiesti dal club belga con cui i rossoneri hanno un eccellente rapporto dopo l’affare De Ketelaere

Un duello a distanza tra Mourinho e Pioli per uno dei prospetti più interessanti della Jupiler Pro League.