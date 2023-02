Rivoluzione Juventus, via un big: scambio per il sostituto

La Juventus resta con gli occhi su Nikola Milenkovic: il difensore della Fiorentina obiettivo per il post Bonucci

Un possibile scambio di difensori tra Fiorentina e Juventus: intreccio di mercato in vista della sessione estiva tra i club viola e bianconero.

Dopo aver rinnovato con la Fiorentina la scorsa estate, Nikola Milenkovic ha altri tre anni e mezzo di contratto con il club viola che – dunque – non lascerà partire tanto facilmente la sua colonna difensiva. In questa stagione, lo stopper serbo ha giocato ventitré partite, segnando due gol e un assist tra campionato e coppe.

Valutato circa 20 milioni di euro, Nikola Milenkovic veste la maglia della Fiorentina dal 2017 e in questi anni è diventato un punto fermo della Viola e uno dei difensori più affidabili del nostro campionato.

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio per Milenkovic

La Juventus, in particolar modo, da tempo è sulle tracce di Nikola Milenkovic per il futuro della difesa e – soprattutto – per sostituire Leonardo Bonucci.

Per cercare di “ammorbidire” le richieste della Fiorentina, la Juventus potrebbe mettere sul piatto il cartellino di un altro difensore. I principali candidati sono Daniele Rugani, classe ’94 legato alla Juventus da un altro anno e mezzo di contratto, e il giovane Federico Gatti, la cui valutazione di mercato si aggira intorno ai 5 milioni di euro.