Ancelotti vuole l’erede di Modric: 60 milioni di euro al Napoli

Dopo la vittoria del Mondiale per club, Carlo Ancelotti pensa al futuro del Real Madrid: nel mirino Lobotka per il post Modric

Diversi i calciatori nel mirino di Carlo Ancelotti per il futuro del Real Madrid e – in particolar modo – per il post Modric. Occhi su Stanislav Lobotka del Napoli.

Tra i punti fermi del Napoli targato Spalletti che si prepara a diventare campione d’Italia, Stanislav Lobotka è stato acquistato dal Napoli nel gennaio del 2020 per una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro versati nelle casse del Celta Vigo.

Dopo un inizio in salita, in questa stagione Stanislav Lobotka è diventato un elemento importantissima per lo scacchiere tattico di Luciano Spalletti, con un gol ed un assist in ventotto partite giocate tra campionato e coppe con la maglia azzurra.

Calciomercato Napoli, occhi del Real Madrid su Lobotka

Carlo Ancelotti, come spiega DiarioGol, avrebbe chiesto ai dirigenti del Real Madrid di provare a riportare in Spagna Stanislav Lobotka per sostituire Luka Modric.

Il centrocampista croato, trentotto anni il prossimo settembre, è in scadenza di contratto con i Blancos e difficilmente in questi mesi si arriverà al rinnovo di contratto, a meno che il giocatore non decida di dire addio alla Nazionale, concentrandosi esclusivamente sul Real Madrid.

Tornando a Lobotka, potrebbero servire 60 milioni di euro per convincere il Napoli a cederlo, anche alla luce del fatto che l’ex Celta Vigo ha altri due anni e mezzo di contratto con il club azzurro che – dunque – non ha fretta di lasciarlo partire, a meno che non si presenti la possibilità di monetizzare.