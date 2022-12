Riecco Kessie: scambio a sorpresa con la big di Serie A

Franck Kessie può fare ritorno in Italia ma non al Milan: spunta l’ipotesi scambio nel prossimo calciomercato estivo

Meno di un mese alla riapertura della sessione invernale di calciomercato ed i club di tutta Europa si stanno già dando da fare per architettare i colpi da mettere a segno l’anno prossimo. A gennaio ma soprattutto a giugno, uno dei nomi che rischia di monopolizzare l’attenzione è certamente quello di Franck Kessie che ha lasciato il Milan a zero la scorsa estate e adesso è scontento a Barcellona.

La sua avventura in maglia blaugrana è stata fatta più di ombre che di luci, le prestazioni di Kessie hanno lasciato spesso perplessi (17 presenze, solo 758′ in campo e 2 reti all’attivo) e Xavi in tal senso ha ben chiare le gerarchie a centrocampo. Ed il mediano ivoriano non è tra le primissime scelte dell’allenatore della squadra catalana. Ecco perchè l’ipotesi addio, con un clamoroso ritorno in Serie A, sta velocemente prendendo corpo da qualche settimana a questa parte. Si è vociferato di una possibile seconda occasione al Milan così come le chance che l’ex rossonero si vesta di nerazzurro, alla corte di Inzaghi, appaiono concrete. Adesso, però, stando a quanto viene riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, la pista che può infiammarsi sembrerebbe quella legata al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri sono lanciatissimi verso lo scudetto ed un rinforzo di peso come Kessie non potrebbe fare altro che completare in ottica futura la rosa a disposizione di Spalletti.

Kessie-Napoli con lo scambio a giugno: c’è un ostacolo

L’ivoriano piace e potrebbe diventare un obiettivo concreto per la società partenopea: la risposta del Barcellona, a riguardo, non piacerebbe però al patron degli azzurri. Perchè il club di Laporta potrebbe chiedere Stanislav Lobotka, considerato il perfetto erede di Busquets che a giugno potrebbe dire addio a parametro zero. Scenario, con uno scambio all’orizzonte nell’estate 2023, che vedrebbe soprattutto un grande ostacolo non tanto per l’approdo di Lobotka quanto soprattutto per la firma di Kessie con il Napoli.

Ed il nodo quasi impossibile da sciogliere sembrerebbe essere il ricchissimo ingaggio percepito dall’ex Milan in Spagna: 6,5 milioni di euro, esclusi i bonus. Una cifra decisamente fuori budget per la capolista che, dunque, potrebbe trovare più di una difficoltà per la firma del centrocampista del Barcellona. La strada per l’addio di Kessie al club di Laporta è già spianata ma l’ipotesi azzurra potrebbe effettivamente arenarsi per il pesante ingaggio del mediano classe 1996.