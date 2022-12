Eto’o perde la testa in Qatar: aggressione improvvisa

Perde la testa l’ex campione di Inter e Barcellona, Samuel Eto’o, che dopo la partita ha aggredito uno youtuber fuori dallo stadio

Il Mondiale in Qatar sta regalando tante emozioni e sorprese, anche se fino ad ora tutte le big stanno rispettando i pronostici agli ottavi di finale e oggi toccherà a Portogallo-Svizzera e Marocco-Spagna. Ieri a prendersi la scena è stato il Brasile, che ha strapazzato la Corea del Sud vincendo per 4-1, con quattro gol segnati nel primo tempo.

A scatenare la bufera nel post partita però è stato Samuel Eto’o, ex giocatore e presidente della Federcalcio camerunense. Il gesto dell’ex attaccante ha sconvolto tutti.

Eto’o fuori di sé in Qatar: aggredito uno youtuber fuori dallo stadio

Il Brasile conquista i quarti di finale al Mondiale in Qatar, dove affronterà la Croazia, ma l’attenzione si sposta sull’esterno dello stadio a fine partita. Infatti succede l’impensabile dopo il match allo Stadio 974 in Qatar. Protagonista della bufera è Samuel Eto’o. L’ex calciatore, presente allo stadio per assistere alla partita, al termine di questa si è fermato a fare diversi selfie con i tifosi.

Dopodiché è stato avvicinato da uno youtuber che avrebbe iniziato a fargli tante domande. Come mostra il video di ‘La Opinion’, Samuel Eto’o perde la testa e torna verso lo youtuber e gli dà un calcio facendolo cadere a terra. Uno scatto d’ira del campione camerunense che fa scoppiare la bufera e lascia tutti senza parole.