Occasione in casa Real Madrid, addio imminente

Il Real Madrid continua a lavorare in ottica futura per assicurarsi i migliori calciatori, ma attenzione anche alla situazione cessioni

Tra colpi suggestivi in entrata e cessioni imminenti in casa Real: Carlo Ancelotti ha già tracciato il futuro del club spagnolo. Lo stesso allenatore italiano intende portare a termine il suo lavoro con i blancos per poi anche dire addio al mondo del calcio dopo una vita passata sui campi, prima da calciatore e poi da tecnico.

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes.com” Carlo Ancelotti aveva blindato la sua rosa senza pensare a cessioni imminenti. In caso di addio di Ceballos e Mendy, il Real Madrid potrebbe così pensare a nuovi profili importanti per puntellare la rosa dei blancos. Il centrocampista spagnolo ha collezionato numerose panchina sotto la gestione dell’allenatore italiano vista la folta concorrenza nella zona centrale del campo.

E così è arrivato il momento di salutarsi definitivamente per andare altrove: in Italia già diversi club avevano messo gli occhi su di lui per assicurarsi un rinforzo nella zona centrale del campo. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2023 e così a gennaio potrebbe anticipare la cessione con un piccolo esborso economico: altrimenti a giugno sarà un colpo suggestivo a parametro zero.

Real Madrid, Ceballos per le big della Serie A

Milan e Juventus (e non solo) avevano pensato a lui già in passato: Dani Ceballos non è riuscito più ad imporsi a livello internazionale collezionando così numerose panchine durante la gestione di Carlo Ancelotti al Real Madrid. Ora la sua voglia di mettersi in discussione è davvero alta per poi provare così ad imporsi in un altro campionato, come quello italiano. Il suo percorso si è affievolito nel corso degli anni senza essere più una stella: ormai è diventato un comprimario al Real Madrid, ma in futuro potrebbe tornare protagonista sposando un progetto di assoluto livello.