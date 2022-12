Smentita e destinazione da urlo: il ritorno di Ronaldo è possibile

Il futuro di Cristiano Ronaldo è uno dei temi più scottanti in vista della prossima sessione invernale di calciomercato: arriva la smentita

Quale sarà il prossimo club di Cristiano Ronaldo? È la domanda che ci accompagnerà nelle prossime settimane. Ieri ‘Marca’ ha sganciato una nuova bomba, annunciando dal 1 gennaio CR7 diventerà un calciatore dell’Al-Nassr (club che milita nella massima divisione del campionato di calcio saudita). Una scelta, soprattutto, a sfondo economico, visto che per il fenomeno lusitano è pronto un contratto biennale da ben 200 milioni di euro a stagione.

Cifra letteralmente da capogiro: appare estremamente complicato rifiutare un’offerta del genere. Ma, secondo il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il campionato di Madeira – finito nella lista degli svincolati dopo la rescissione consensuale col Manchester United – non avrebbe ancora accettato la proposta in questione. L’attaccante, infatti, è ora concentrato a pieno sul suo percorso nel Mondiale, sperando di poter finalmente alzare al cielo l’ambita Coppa del Mondo. Stasera, a proposito, andrà in scena il match contro la Svizzera, valido per gli ottavi di finale della prestigiosa competizione. L’ex Juventus e Real Madrid, dal canto suo, si sente in grado di poter dire la sua nonostante l’età avanzata (compirà 38 anni il prossimo 5 febbraio), di conseguenza preferirebbe rimanere in Europa per riprendere parte alla Champions League.

Ronaldo, Al Nassr e Chelsea: la situazione

Insomma, al contrario di quanto detto, non c’è nulla di definito tra Ronaldo e Al-Nassr, con il classe ’85 che deciderà il suo futuro non prima di aver terminato l’avventura in Qatar. E, sempre secondo Romano, bisogna continuare a tenere in considerazione il Chelsea, che potrebbe realizzare il ritorno quasi immediato della leggenda vivente in Premier League. Pare che CR7 sia tutt’ora una buona idea per i ‘Blues’ targati Graham Potter e l’eventuale approdo della superstar portoghese a Londra stuzzica non poco la fantasia del proprietario Todd Boehly. Ma, ad oggi, il trasferimento a parametro zero a Stamford Bridge è comunque improbabile, dato che il progetto del club inglese riguarda più i giovani. La pista in questione, però, non va esclusa.