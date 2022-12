Le big d’Europa a caccia del talento: Juventus pronta all’inserimento

Con i campionati fermi per via del mondiale, le società sono pronte a programmare il calciomercato del presente e del futuro.

Lo stop dei campionati per via del mondiale in Qatar, permette alle società di programmare il proprio calciomercato, sia per quanto riguarda il presente che il futuro. Sono molti, infatti, i top club europei che sono già concentrati al mercato estivo per la prossima stagione, in modo da evitare possibili aste per i propri obiettivi.

Una di queste squadre è la Juventus, che, nonostante il grande momento di difficoltà, sta comunque cercando i calciatori giusti per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Uno dei reparti che i bianconeri vogliono rinforzare nel prossimo mercato estivo è la difesa, con l’obiettivo principale che sembra essere stato individuato. Sul calciatore scelto dalla Juventus, però, la concorrenza è alta.

La Juventus pensa alla prossima stagione: Gvardiol obiettivo concreto

Il calciatore che la Juventus avrebbe messo nel proprio mirino è Josko Gvardiol, difensore croato classe 2002 di proprietà del Lipsia. Il difensore, oltre ad aver effettuato una buona prima parte di stagione con i tedeschi, si sta rendendo protagonista di un grande mondiale, che vede la sua Croazia qualificata ai quarti di finale, dove affronterà il Brasile. Stando a quanto riporta Nizaar Kinsella, però, sul calciatore la concorrenza è altissima, con Chelsea, Manchester City, Barcellona e Real Madrid pronte ad assicurarsi il classe 2002 con offerte importanti. Per la vecchia signora sarà importante provare ad anticipare i discorsi, per non ritrovarsi in un asta che renderebbe la trattativa ancor più difficile. La Juventus, nonostante il periodo nero che sta attraversando, sta cercando comunque di pensare al futuro, con l’acquisto di Gvardiol che rappresenterebbe un colpo importantissimo per la difesa del presente e del futuro.