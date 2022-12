Assalto ai big nerazzurri: 150 milioni sul piatto, Marotta vacilla

La big inglese rompe gli indugi per due giocatori nerazzurri: la cifra sul piatto lascia nel dubbio Beppe Marotta

Uno sta facendo faville al Mondiale in Qatar, complice anche un ottavo di finale in cui non solo è andato a segno, ma ha anche regalato due assist. L’altro ha perso il posto da titolare, fa fatica a sbloccarsi, si divora anche le occasioni più facili, ma non si discute come valore assoluto. Due tra i giocatori nerazzurri ancora impegnati nella kermesse asiatica sono, a loro modo, al centro delle cronache sportive.

Denzel Dumfries e Lautaro Martinez sono ormai da settimane al centro di indiscrezioni di mercato. Il primo è stato spesso accostato a big della Premier League, e accrreditato di una possibile partenza anche come pedina di scambio di lusso per arrivare a giocatori più graditi al tecnico Inzaghi. Il secondo non ha nemmeno bisogno di presentazioni sul tema ‘voci di mercato’: dapprima il Barcellona, poi il Real Madrid, infine le squadre inglesi. Il Toro nerazzurro ogni anno è corteggiato da un top club differente.

Manchester United all’assalto: 150 milioni per il doppio colpo

Secondo qunato riferito dalla stampa inglese, sarebbe proprio una società britannica ad aver deciso di rompere gli indugi su due profili già più o meno velatamente corteggiati in passato. La proposta, che sarebbe valida già per il mercato di gennaio ma di difficile attuazione, prevede l’esborso di 150 milioni di euro sull’unghia del cassiere di Viale della Liberazione. Se al momento la proposta non potrebbe essere accettata per una serie di motivi, la stessa stuzzica non poco Beppe Marotta in vista delle contrattazioni estive.

Le note difficoltà finanziarie del club nerazzurro potrebbero trovare respiro nell’incasso di una cifra che libererebbe margine di manovra anche sull’annoso tema del monte ingaggi. Parte dei proventi verrebbero certamente reinvestiti in qualche colpo di mercato, ma con un occhio bene aperto sui conti. Resta da attendere la fine della stagione per capire le intenzioni dell’abile dirigente meneghino.