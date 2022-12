Mondiali 2022, Dumfries stende gli Stati Uniti: Olanda ai quarti

Dumfries con due assist e un gol stende gli Stati Uniti e manda l’Olanda ai quarti di finale del Mondiale

La prima squadra del Mondiale a passare il primo turno a eliminazione diretta è l’Olanda di van Gaal che supera 3-1 gli Stati Uniti e vola ai quarti di finale dove affronterà la vincente tra Argentina e Australia.

L’Olanda parte bene e sblocca la partita dopo 10 minuti con il giocatore più atteso, Memphis Depay che viene servito perfettamente da Dumfries e insacca in rete. Gli Oranje continuano a macinare gioco e rischiano poco in fase difensiva. Nel recupero del primo tempo l’Olanda trova anche il raddoppio: da un esterno all’altro, Dumfries di nuovo assistman, questa volta per Daley Blind che segna un gol fotocopia a quello di Depay e porta la nazionale olandese sul 2-0.

Olanda-Stati Uniti 3-1: tabellino marcatori

Nella ripresa la partita rimane in controllo dell’Olanda che spinge meno e cerca principalmente di gestire il risultato. La partita sembra poter cambiare al minuto 76′ quando, in maniera fortuita, Wright trova il gol che riapre la partita con un tocco piuttosto fortunoso che diventa una traiettoria imprendibile per Noppert. L’Olanda ci mette appena 5 minuti per ristabilire i due gol di vantaggio. Assist di Blind che restituisce il favore e serve indisturbato Dumfries che al volo insacca in rete il definitivo 3-1.

Straripante l’esterno dell’Inter che confeziona 2 assist e trova anche la rete. Gli Stati Uniti non trovano la forza per reagire e salutano il sogno del Mondiale. L’Olanda vola ai quarti di finale, in attesa di scoprire il suo avversario che verrà fuori dalla partita di stasera tra Argentina e Australia.

OLANDA-STATI UNITI 3-1 (10′ Depay, 45+1′ Blind, 76′ Wright, 81′ Dumfries)