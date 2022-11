Inter, scambio immediato in Serie A: super colpo per Inzaghi

Il calciomercato dell’Inter può infiammarsi già nel mese di gennaio: occhio al big di Serie A che può firmare subito con i nerazzurri

Il big match contro il Napoli il prossimo 4 gennaio è ancora molto lontano: l’Inter si gode la sosta e pianifica le prossime strategie di calciomercato, prima di tornare in campo per il calcio giocato. In vista di giugno, ma anche e soprattutto gennaio, Beppe Marotta è già al lavoro per individuare i profili ideali da consegnare a Simone Inzaghi.

In tal senso, la dirigenza della ‘Beneamata’ ha intenzione di accelerare per un grande colpo che può arrivare direttamente dalla Serie A: Asllani può essere sacrificato per accontentare le richieste dell’allenatore piacentino.

Asllani nell’affare: big dalla Serie A

Secondo quanto viene riferito da ‘Rudygaletti.com‘, l’Inter avrebbe intenzione di regalarsi un grande colpo in vista del prossimo calciomercato invernale. Il club meneghino starebbe puntando Luis Alberto, trequartista della Lazio di Sarri e ormai da tempo nel mirino di Beppe Marotta per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. Ed il dirigente della ‘Beneamata’ intende farlo proprio con uno dei pupilli del tecnico piacentino che riaccoglierebbe di buon grado Luis Alberto alle sue dipendenze. Nei piani dell’Inter vi sarebbe l’intenzione di provare un prestito, con la possibilità di inserire Kristjan Asllaniche piace tanto a Sarri, nell’affare.

Rimane comunque un’operazione molto complicata, visto che il presidente Claudio Lotito non intende fare sconti e per l’uscita del suo gioiello punterebbe esclusivamente ad incassare il più possibile. Al momento, l’ex Liverpool ha una valutazione che si aggira intorno ai 25 milioni di euro: il suo contratto con la Lazio si esaurirà il 30 giugno 2025.

Luis Alberto in questa stagione ha già collezionato 17 presenze tra campionato ed Europa League, con 4 gol e 2 assist in 847′ complessivi.