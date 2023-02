“Diversi problemi”: l’annuncio di Di Maria spiazza tutti

Apre al rinnovo Angel Di Maria: l’attaccante della Juventus vuole restare in Europa, ma occhio ai problemi del club bianconero

In una intervista a ESPN Argentina, Angel Di Maria conferma di voler restare alla Juventus per mettersi in mostra in vista della prossima Copa America.

Importanti novità sul futuro di Angel Di Maria: è lo stesso Fideo a parlare delle sue intenzioni per la prossima stagione. Il giocatore vuole restare in Europa e a Torino si dice felice dopo la vittoria dei Mondiali in Qatar con l’Argentina. “Quello che è successo in quella finale è stato incredibile” ha dichiarato l’ex Real Madrid ai microfoni di ESPN Argentina.

Poi, sul futuro, Angel Di Maria è sembrato abbastanza deciso: “Qui alla Juventus sono felice, non ho preferenze”. L’apertura al rinnovo di contratto con i bianconeri: “Il club ha diversi problemi, negli ultimi tempi non si sta parlando molto del rinnovo di contratto”.

Juventus, Di Maria tra rinnovo e i problemi del club

La priorità di Angel Di Maria, ad ora, è restare a Torino: “Non ho parlato con altri club, ora penso solo a giocare e a dimostrare il mio valore in ogni singola partita, vedremo cosa succederà”.

Tramonta, almeno per il momento, l’ipotesi del ritorno al Rosario Central, in patria. Di Maria, infatti, vuole farsi trovare pronto per la Copa America del prossimo anno: “Farò di tutto per esserci. È fondamentale che io continui a giocare in Europa, per esserci alla prossima Copa America, altrimenti Scaloni non ti considera“.